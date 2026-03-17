NVIDIA a anunțat o nouă versiune a tehnologiei sale de grafică AI pentru jocuri video

Producătorul american de cipuri NVIDIA a prezentat luni o nouă versiune a tehnologiei sale bazată pe inteligență artificială, folosită în industria jocurilor video.

Jensen Huang, directorul general (CEO) al NVIDIA, a introdus noua versiune a tehnologiei de grafică AI numită DLSS 5 în timpul conferinței NVIDIA GTC din California.

Sistemul DLSS 5 își propune să îmbunătățească grafica 3D utilizând mai puțină putere de procesare, cu ajutorul unor instrumente de inteligență artificială care să prezică și să completeze părțile unei imagini, precizează compania într-un comunicat de presă.

„La 25 de ani după ce NVIDIA a inventat shader-ul programabil, reinventăm grafica pe calculator încă o dată”, a declarat fondatorul și CEO-ul NVIDIA, făcând referire la tehnologia GeForce 3, lansată în 2001.

Conform comunicatului, NVIDIA vede DLSS 5 drept cea mai importantă inovație a companiei în domeniul graficii de la debutul tehnologiei ray tracing, lansată în septembrie 2018, în același timp cu prima versiune a sistemului DLSS.

Prima versiune DLSS a fost lansată în 2018 ca un instrument AI pentru upscaling-ul rezoluției. Conform comunicatului, sistemul a fost implementat în peste 750 de jocuri video.

Potrivit companiei, DLSS 5 va fi integrat de către unii dintre cei mai mari editori și dezvoltatori de jocuri din industrie, printre care Bethesda, CAPCOM, Tencent, Ubisoft și Warner Bros. Games.

Sistemul se va lansa toamna aceasta și va fi disponibil direct pentru jocuri precum Resident Evil Requiem, EA SPORTS FC, Hogwarts Legacy, Starfield și altele.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu