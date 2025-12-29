Crypto 2025: Luni, a picat sub 6 dolari EGLD (ex-Elrond), criptomoneda românilor de la MultiversX. Prețuri Bircoin și Ethereum

Criptomoneda românilor de la MultiversX, EGLD (fostul Elrond) a picat, luni, 29 decembrie 2025, sub prețul de 6 dolari pe unitate, după o relativă perioadă de acalmie pe piața crypto, de Crăciun. Liderii, Bitcoin și Ethereum, au suferit și ei scăderi de valoare.

EGLD a căzut, luni după-amiază, până la un preț de 5 dolari și 87 de cenți. La ora transmiterii știrii, fostul Elrond era cotat la 5,92 dolari, pe Coinmarketcap. Criptomoneda sibienilor de la MultiversX e doar o umbră a Elrond-ului care ajunsese la un preț maxim istoric (ATH) de 542 de dolari, pe 23 noiembrie 2021.

Compania sibiană MultiversX Labs SRL, aflată în spatele criptomonedei EGLD (fostul Elrond), a înregistrat venituri totale de 165,3 milioane de lei și a ieșit pe pierderi cu 33 de milioane de lei, în anul 2024, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. Spre comparație, în 2023, firma sibiană declarase venituri totale de 337 de milioane de lei și un profit de 42 de milioane de lei. Dacă în 2023 avea 51 de angajați proprii, un an mai târziu personalul firmei a fost de 46 de oameni.

Prețurile BTC și ETH

Piața crypto pare să fi traversat o perioadă de acalmie, de câteva zile, în preajma Crăciunului, după cum a remarcat și Simon Peters, analist al aplcației de investiții personale eToro.

„Piețele cripto au fost destul de liniștite în perioada sărbătorilor, oscilând în jurul unei capitalizări totale de piață de 3 trilioane de dolari. Bitcoin, care reprezintă în prezent aproape două treimi din capitalizarea totală a pieței, rămâne în intervalul dintre nivelul de suport de 85.000 de dolari și 90.000 de dolari, aparent având nevoie de un catalizator pentru a crește”, a arătat Peters, într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Luni, însă, prețul Bitcoin a pierdut circa 4.000 de dolari în câteva ore. De dimineață BTC reușise să depășească 90.000 de dolari, pentru ca la prânz să pice pe la 86.800 de dolari, conform datelor de pe CoinMarketCap. La ora transmiterii știrii, BTC era cotat la 87.553 de dolari, cu 30% sub prețul său maxim istoric, de 126.198 dolari, atins în 6 octombrie 2025.

La rândul său, Ethereum a depășit pragul de 3.000 de dolari de dimineață, pentru ca în câteva ore să pice sub acest prag. La ora transmiterii știrii prețul ETH era cotat la 2.932 de dolari, cu 40% sub nivelul său maxim istoric (ATH), de 4.953 de dolari, atins în 24 august 2025.

„A fost un an dificil pentru criptoactive. Deși bitcoin a atins un nou maxim istoric, a pierdut aceste câștiguri și, în acest moment, se tranzacționează la un nivel mai scăzut decât la începutul anului” - consideră Simon Peters.

Analistul eToro privește totuși cu optimism către anul 2026.

„Nu există prea multe date economice în această săptămână care să poată fi acel catalizator, însă marți vor fi publicate procesele verbale ale recentei reuniuni a Fed, care vor oferi mai multe informații despre așteptările factorilor de decizie cu privire la viitoarele reduceri ale ratelor dobânzilor.

Privind spre 2026, cu condițiile financiare globale care se vor relaxa și mai mult, progresele în materie de reglementare, potențialele aprobări și intrări de ETF-uri de tip spot, dar și mai multe companii cotate la bursă care formează trezorerii de active digitale, anul viitor ar putea fi mai bun” - a mai spus Simon Peters.