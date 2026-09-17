Iulian Stanciu ar putea vinde Flanco, la doar câteva luni după ieșirea completă din eMAG. Cine vrea să cumpere rețeaua de peste 160 de magazine

Omul de afaceri Iulian Stanciu ar putea vinde Flanco, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri electro-IT din România, la doar câteva luni după ce a ieșit complet și din acționariatul eMAG. Potențialul cumpărător este grupul energetic PPC, care discută preluarea rețelei de peste 160 de magazine.

Negocierile dintre PPC și Iulian Stanciu sunt în desfășurare, potrivit Profit.ro, care precizează că părțile nu au ajuns deocamdată la un acord, iar tranzacția s-ar putea să nu se concretizeze.

Iulian Stanciu nu a răspuns solicitării publicației până la momentul apariției informației.

De ce ar cumpăra PPC o rețea de magazine electro-IT

O eventuală achiziție a Flanco ar reprezenta o mișcare importantă pentru PPC în România și ar duce grupul energetic mai aproape de zona de retail adresată direct consumatorilor.

PPC este cunoscut în principal pentru activitatea din energie, după preluarea operațiunilor Enel din România, însă strategia grupului include tot mai mult servicii și echipamente legate de consumul și producția de energie la nivelul gospodăriilor.

Potrivit Profit.ro, rețeaua Flanco ar putea deveni inclusiv un canal de distribuție pentru produse precum sisteme fotovoltaice, baterii pentru stocarea energiei, pompe de căldură și alte echipamente destinate eficientizării consumului.

Flanco operează în România o rețea de peste 160 de magazine și este unul dintre cei mai mari retaileri locali de electronice, electrocasnice și produse IT&C.

Iulian Stanciu a ieșit complet din eMAG în această vară

Posibila vânzare a Flanco apare la numai câteva luni după una dintre cele mai importante schimbări din portofoliul de business al lui Iulian Stanciu.

În iunie 2026, omul de afaceri a decis să vândă și ultimele acțiuni pe care le mai deținea la eMAG, punând capăt unei perioade de aproximativ 17 ani în compania de comerț online.

Stanciu mai deținea 11,77% din eMAG, participație care a fost preluată de Prosus, acționarul majoritar al retailerului online.

Antreprenorul făcuse deja un pas în spate din conducerea operațională a eMAG în 2021, când Tudor Manea a preluat funcția de CEO, iar Stanciu a rămas președinte executiv.

Prin vânzarea ultimului pachet de acțiuni, Iulian Stanciu a ieșit complet și din acționariatul eMAG.

Nu s-a retras din afaceri: NOD se extinde în Europa de Vest

Ieșirea din eMAG nu a însemnat însă retragerea lui Iulian Stanciu din business.

La începutul lunii septembrie, StartupCafe.ro a scris că antreprenorul își extinde afacerile în Germania, Belgia și Olanda prin Network One Distribution.

Compania distribuie pe piețele vest-europene brandurile Heinner, Horizon, Serioux și Fram și folosește un centru logistic din Olanda pentru dezvoltarea operațiunilor regionale.

Stanciu și-a diversificat în ultimii ani și portofoliul de investiții. În 2025, StartupCafe.ro relata despre intrarea omului de afaceri în compania de lucrări inginerești Argenta, firmă cu proiecte inclusiv pentru companii din industria energetică.

Dacă negocierile cu PPC se vor concretiza, vânzarea Flanco ar marca astfel o nouă reașezare importantă a portofoliului lui Iulian Stanciu, la scurt timp după exit-ul complet din eMAG.