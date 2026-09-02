Fostul șef al eMAG își extinde afacerile în Vest. Iulian Stanciu duce patru branduri în Germania, Belgia și Olanda

Fostul șef al eMAG, Iulian Stanciu, își extinde în Europa de Vest una dintre cele mai mari afaceri pe care le controlează în continuare.

Prin Network One Distribution (NOD), antreprenorul dezvoltă distribuția pentru patru branduri din portofoliu - Heinner, Horizon, Serioux și Fram - în Germania și țările Benelux, iar pentru a ajunge mai rapid la clienții din regiune folosește acum infrastructură logistică din Olanda.

Mișcarea vine la câteva luni după ce Stanciu a decis să-și vândă participația de 11,77% din eMAG către Prosus și să încheie astfel un capitol de 17 ani în compania de comerț online.

Stanciu își mută stocurile mai aproape de clienții din Vest

NOD folosește peste 3.000 de metri pătrați de spațiu logistic în 's-Hertogenbosch (Den Bosch), Olanda, pentru a susține vânzările din vestul Europei.

Leo Popescu, director de dezvoltare internațională în cadrul Network One Distribution, a anunțat că Heinner ajunge astfel mai aproape de clienții din Germania, Belgia și Olanda și i-a indicat drept parteneri ai operațiunii pe Merkatura BV și Smart Hub Logistics. Anunțul a fost distribuit și de pagina oficială Heinner Home Appliances.

NOD nu și-a construit însă propriul depozit în Olanda. Stanciu a ales un model de extindere prin parteneri locali care gestionează stocarea și distribuția produselor.

Compania olandeză Merkatura spune că operează din Den Bosch un depozit de 3.600 de metri pătrați, din care deservește piețele europene. Firma se ocupă de import, stoc, conținut, marketing și vânzări, atât prin marketplace-uri, cât și direct către clienții B2B.

Amplasarea oferă și acces la infrastructura logistică din zona Rotterdam, unul dintre cele mai importante noduri de transport de mărfuri din Europa.

Pentru brandurile lui Stanciu, miza este simplă: produsele pot fi ținute direct în vestul Europei, mai aproape de retailerii și cumpărătorii locali.

Patru branduri ale lui Stanciu intră în aceeași rețea

Extinderea este mai amplă decât arată la prima vedere anunțul făcut în jurul Heinner.

Potrivit listei de branduri și parteneri publicate de Merkatura, compania olandeză reprezintă în exclusivitate în Benelux și Germania patru branduri din portofoliul NOD: Heinner, Horizon, Serioux și Fram.

Heinner acoperă zona electrocasnicelor mari și mici, Horizon este concentrat în principal pe televizoare, iar Serioux operează în zona electronicelor și accesoriilor. Fram este, la rândul său, un brand de electrocasnice.

Prin urmare, infrastructura dezvoltată în Olanda îi oferă lui Stanciu o platformă pentru mai multe dintre mărcile proprii ale NOD, nu doar pentru Heinner.

Merkatura vinde prin unele dintre cele mai mari marketplace-uri și platforme comerciale din regiune, printre care Amazon, MediaMarkt, Bol și Kaufland.

Pentru electrocasnicele mari, distribuitorul folosește și servicii specializate de livrare la domiciliu, precum PostNL Extra@Home și DHL 2 Mann Handling.

Stanciu încearcă astfel să treacă de la modelul simplu de export din România către unul în care brandurile sale au stoc și distribuție direct în piețele occidentale.

Extinderea din Olanda a fost pregătită de la începutul anului

Parteneriatul logistic a început să prindă formă încă din februarie.

Pe 6 februarie 2026, Smart Hub Logistics anunța instalarea Merkatura în centrul său din Den Bosch.

La acel moment, compania olandeză ocupa aproximativ 1.000 de metri pătrați, însă planul prevedea folosirea ulterioară a încă 2.500 de metri pătrați pentru stocurile furnizorului său.

Smart Hub Logistics anunța că urma să asigure și importul containerelor, încărcarea și descărcarea mărfurilor și alte operațiuni necesare lanțului logistic.

Practic, spațiul de peste 3.000 de metri pătrați folosit acum pentru dezvoltarea operațiunilor Heinner și NOD în regiune fusese pregătit cu câteva luni înainte.

După Germania, Belgia și Olanda urmează Austria

Heinner, brand lansat de NOD în România în 2011, a ajuns între timp pe 29 de piețe internaționale, potrivit datelor comunicate de companie la aniversarea a 15 ani de activitate.

NOD își concentrează acum o parte a expansiunii pe două dintre cele mai importante regiuni comerciale ale Europei: Benelux - Belgia, Olanda și Luxemburg - și zona DACH, care cuprinde Germania, Austria și Elveția.

Germania este deja acoperită prin noul parteneriat, iar compania anunță că pregătește și intrarea pe piața din Austria.

Heinner a pornit cu electrocasnice mici și venituri de aproximativ 900.000 EUR în 2011. În 2025, brandul a ajuns la afaceri de circa 85 milioane EUR.

Portofoliul de electrocasnice cuprinde peste 1.200 de produse din mai mult de 70 de categorii, iar gama totală comercializată sub marca Heinner depășește 3.000 de produse.

Stanciu continuă și să lărgească aria în care folosește brandul. În martie 2026, NOD a intrat prin Heinner Beauty pe piața aparatelor electrice pentru îngrijire personală.

Afacerea lui Stanciu a trecut de 3 miliarde de lei

Network One Distribution este una dintre cele mai mari afaceri rămase sub controlul lui Iulian Stanciu după ieșirea acestuia din eMAG.

Compania a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 3,03 miliarde de lei, echivalentul a peste 600 milioane EUR și cu peste 14% mai mare decât în anul precedent.

Profitul net a coborât însă la aproximativ 42,6 milioane de lei, de la peste 82 milioane de lei în 2024.

Stanciu controlează 89,5% din Network One Distribution, alături de Vlad Dumitru și Andrei Militaru.

NOD este unul dintre marii distribuitori electro-IT de pe piața locală și lucrează cu numeroase branduri internaționale, dar și-a construit în paralel propriul portofoliu de mărci.

Tocmai aici devine importantă mișcarea din Olanda.

Stanciu nu extinde în Vest doar activitatea clasică de distribuție a NOD, ci încearcă să ofere brandurilor controlate de propria companie infrastructura comercială și logistică necesară pentru a concura direct pe piețe precum Germania, Belgia și Olanda.

Ce face fostul șef al eMAG după exit

Extinderea vine la câteva luni după una dintre cele mai importante tranzacții din cariera antreprenorului.

În iunie 2026, Iulian Stanciu a ajuns la un acord pentru a vinde către Prosus participația de 11,77% pe care o mai deținea în Dante International, compania din spatele eMAG.

Stanciu intrase în eMAG în 2009 și a condus compania în perioada în care aceasta s-a transformat dintr-un retailer online local într-un grup regional.

Odată cu anunțarea tranzacției, antreprenorul spunea că vrea să treacă de la rolul de „jucător” la cel de „antrenor”, adică să se concentreze mai mult pe investiții și pe dezvoltarea altor companii.

NOD rămâne însă o afacere pe care o controlează direct.

Iar extinderea din Olanda arată că, în paralel cu noul rol de investitor, fostul șef al eMAG continuă să împingă spre piețele mari din Vest brandurile construite în propriul său grup.