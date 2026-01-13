Investitorii și dezvoltatorii se așteaptă la o creștere a chiriilor pentru 2026 (Studiu)

Investitorii și dezvoltatorii imobiliari anticipează o creștere a chiriilor pentru 2026, arată un studiu realizat de compania de consultanță Cushman & Wakefield Echinox.

Trendul va fi vizibil mai ales pentru spațiile de birouri. De asemenea, se previzionează o consolidare a cererii de spații imobiliare noi.

Cushman a intervievat la finalul anului trecut managerii unora dintre cei mai importanți investitori și dezvoltatori imobiliari locali, regionali și globali, cu un portofoliu cumulat în România de peste 15 miliarde de euro, având o cotă de piață de aproximativ 50% din activele imobiliare locale moderne.

Nu vor fi însă „creșteri bruște” ale chiriilor, ceea ce arată că România va fi o „piață atractivă” pentru imobiliare, spune Vlad Săftoiu, head of research Cushman & Wakefield Echinox.

Cei mai mulți (56%) se așteaptă la creștere, în timp ce alții se așteaptă la stabilitate (39%) și doar 5% la scădere.

În sectorul industrial și logistic, așteptările sunt temperate: 52% anticipează o stabilizare, 36% prevăd creșteri, iar 12% scăderi.

În retail, 41% dintre investitori așteaptă creșteri, 49% stabilitate și doar 10% scăderi. Această distribuție indică o normalizare post-pandemică, alimentată de cerere constantă și stabilitate economică.

Modificările fiscale sunt percepute drept principalul factor care influenţează costurile de ocupare, menţionat de 20% dintre respondenţi. Urmează evoluţiile geopolitice şi incertitudinile macroeconomice (18% fiecare), apoi inflaţia (17%) şi dobânzile (13%).

Creștere moderată la cererea de noi spații

În ceea ce priveşte cererea de noi spaţii, principalii jucători din piaţa imobiliară rămân moderat optimişti.

Activele industriale şi logistice conduc la capitolul potenţial, iar segmentele alternative (hoteluri, rezidenţial, inclusiv cel destinat închirierii – PRS ori cămine studeţeşti - PBSA) sunt în creştere. Birourile dau semne de revenire treptată, iar retailul se menţine moderat.

Bucureştiul şi pieţele secundare îşi consolidează poziţia de destinaţii preferate, în condiţiile în care 72% dintre respondenţi indică Bucureştiul drept locaţie principală pentru investiţii noi, iar 34% vizează activ oraşele terţiare (cu mai puţin de 200.000 de locuitori).

Oraşele secundare rămân o destinaţie foarte atractivă pentru 68% dintre investitori.

Majoritatea investitorilor intenţionează să îşi extindă sau să îşi păstreze portofoliile, semnalând încredere, chiar dacă prudenţa persistă. 56% din investitori plănuiesc să îşi extindă portofoliile în 2026, 35% vor să le menţină, iar 9% anticipează o reducere a activităţii.

Deşi procentul celor care urmăresc expansiunea a scăzut faţă de anii precedenţi, sentimentul general rămâne optimist, reflectând încrederea continuă în oportunităţile pieţei.

Băncile reprezintă principala sursă de finanţare pentru 34% dintre respondenţi, iar câte 21% menţionează împrumuturi de la acţionari şi fonduri proprii drept surse pentru noi investiţii.

În 2025, percepţiile investitorilor vizavi de mediul de business din România au rămas relativ constante: birocraţia (58%) şi calitatea infrastructurii de transport (42%) sunt cele mai mari provocări, în timp ce infrastructura IT este apreciată pozitiv de 80% dintre respondenţi.

Se observă însă scăderi în percepţiile privind fiscalitatea, piaţa muncii şi stabilitatea economică, ceea ce sugerează un grad mai ridicat de prudenţă faţă de anul anterior.

Piaţa investiţiilor imobiliare din România s-a remarcat printr-o activitate constantă în ultimul deceniu, înregistrând un volum cumulat al tranzacţiilor de peste 8 miliarde de euro din 2016 până astăzi, în timp ce viitoare tranzacţii de marcă vor fi susţinute de cererea constantă din partea chiriaşilor şi de un pipeline nou de peste 800.000 mp de spaţii de birouri, industriale şi retail programate pentru livrare în următorii doi ani.























