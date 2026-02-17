Încă o companie românească se extinde internațional. 2Performant se lansează pe piața din Irlanda și îl numește pe Manus Ó Dálaigh Country Manager

2Performant, cel mai mare jucător de pe piața de marketing afiliat din România, își extinde operațiunile în Irlanda, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Extinderea marchează un nou pas în strategia de internaționalizare a companiei și vine într-un moment în care aceasta derulează o majorare de capital pentru susținerea planurilor de creștere.

Operațiunile din Irlanda vor fi coordonate de Manus Ó Dálaigh, un profesionist cu 15 ani de experiență în marketing, vânzări și e-commerce, acumulată în organizații din Europa și Statele Unite. Acesta este recunoscut pentru „rezultate comerciale consistente” și pentru „capacitatea de a construi mecanisme scalabile de creștere”, de la playbook-uri de vânzări la framework-uri de discovery și customer success.

De-a lungul carierei, Ó Dálaigh a contribuit la alocarea a peste 5 milioane de euro capital de creștere pentru business-uri de e-commerce, menținând standarde ridicate de calitate și satisfacție a clienților. În prezent, își completează expertiza printr-un program de master dedicat aplicării inteligenței artificiale în business.

„Suntem o cultură orientată puternic spre consum, iar platforma BusinessLeague se potrivește perfect într-o piață matură ca a noastră. Primele rezultate sunt deja vizibile. Am adus în platformă primele magazine irlandeze, iar alte aproximativ 30 sunt deja în pipeline. În același timp, vedem primele tranzacții cross-border: shopuri din Irlanda care vând prin afiliați români. Este dovada foarte clară că modelul funcționează internațional”, a declarat Manus Ó Dálaigh, Country Manager Ireland, 2Performant.

Prin platforma BusinessLeague.com, compania propune un model diferit față de abordarea tradițională a agențiilor de performance marketing, unde colaborările se bazează, de regulă, pe abonamente lunare și rezultate variabile. În locul „promisiunilor sau prezentărilor”, comercianții primesc acces direct la marketeri validați, care generează vânzări reale, pe un model orientat către performanță și competiție.

Extinderea pe piața irlandeză are loc în paralel cu procesul de majorare de capital aflat în desfășurare. Odată finalizat, compania estimează că resursele suplimentare vor accelera direcțiile de dezvoltare deja anunțate, atât la nivel de produs, cât și în ceea ce privește expansiunea geografică.

2Performant este liderul pieței românești de marketing afiliat, înființată în 2008, inițial sub denumiorea 2Parale. Compania are în prezent clienți afiliați pe mai multe piețe europene. Este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), fiind tranzacționată sub simbolul 2P. Are o capitalizare de circa 17,6 milioane lei (3,5 milioane EUR).

