„În România, oamenii din HoReCa trăiesc din bacșiș” – patronul restaurantelor „La Mama”, Cătălin Mahu, la podcastul Idei&Antreprenori

Proprietarul restaurantelor bucureștene „La Mama”, Cătălin Mahu, consideră că angajații din sectorul HoReCa „trăiesc din bacșiș”, iar costul cu salariile nu trebuie să depășească 30%, în contul de profit și pierdere al unui restaurant. Invitat la podcastul StartupCafe.ro Idei&Antreprenori, Mahu a mai spus că a renunțat la afacerile de pe Litoral, pentru că nu a mai găsit lucrători dispuși să lucreze acolo, vara, la costuri care să-i permită și lui, ca patron, să câștige. Antreprenorul a vorbit și despre controalele derulate de șeful ANPC, Cristian Popescu Piedone, despre măsurile de siguranță a alimentelor din restaurantele din România, precum și despre posibilitățile de consum ale românilor.

„Trebuie să fim cinstiți și să spunem că, în România, oamenii din HoReCa trăiesc din bacșiș. Nu neapărat că e atât de mare, dar contează. Salariul plus bacșișul contează. Aici, toată lumea sau multă lume spune domnule, dați salarii mai bune în HoReca și o să vedeți că vin mai mulți oameni. Așa este și nu este așa, pentru că, până la urmă, ne uităm la un P&L (contul de profit și pierdere), în P&L, costul salariilor nu trebui să depășească 30%. Dacă eu vreau să cresc salariile, trebuie să cresc în același timp și prețurile și eventual să mă gândesc că am și mai multe tranzacții. Nici nu trebuie să mă bucur dacă am un cost cu salariile de sub 25%, pentru că atunci înseamnă cam salariile mici și atunci trebuie să le cresc ca să-mi țin oamenii. Noi am jonglat întotdeauna în zona asta.