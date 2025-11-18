Mathnasium, liderul global în educația matematică, își extinde prezența în România și caută parteneri locali dedicați performanței

După validarea rapidă a modelului pilot din București, Mathnasium România lansează programul de francizare, oferind antreprenorilor din alte orașe oportunitatea de a aduce în comunitățile lor un model educațional global, cu impact și randament dovedit.

Primul centru, deschis în primăvara acestui an în zona Aviației – București, a depășit așteptările încă din primele luni de funcționare, confirmând potențialul uriaș al metodei Mathnasium.

„Rezultatele obținute au fost remarcabile și ne-au demonstrat cât de mult își doresc familiile din România o abordare modernă și eficientă a învățării matematicii. Este momentul potrivit pentru extindere și pentru a aduce acest model educațional în cât mai multe orașe din țară. Mathnasium transformă pasiunea pentru educație într-un model de afacere sustenabil – o oportunitate pentru antreprenorii care caută un business solid și cu impact pozitiv în comunitate“, declară Dana Bănică, Managing Director & Master Franchisee, Mathnasium România.

Cum funcționează metoda Mathnasium

Succesul global al Mathnasium are în spate o metodă unică, care pune elevul în centrul procesului de învățare, respectă ritmul său individual și îi oferă atenția personală necesară pentru a-și construi încrederea și performanța.

Elevii beneficiază de un plan individual de învățare, creat în urma unei evaluări inițiale detaliate, care identifică nivelul real și zonele unde au nevoie de sprijin. Predarea se face individual, într-un ritm adaptat fiecărui copil, fără grupe, iar accentul este pus pe înțelegere și logică, nu pe memorare.

Programa de studiu urmărește conținuturile școlare din România, astfel încât copiii își consolidează cunoștințele exact acolo unde au nevoie și pot progresa în paralel cu materia de la școală. În plus, în perioada următoare, Mathnasium România va introduce și programe dedicate elevilor care urmează sistemul britanic sau american, o premieră pentru rețea la nivel internațional.

Spațiile sunt moderne, prietenoase și echipate atât cu materiale clasice, cât și digitale, iar platforma proprie permite continuarea sesiunilor online, menținând o experiență similară a predării precum în centrele fizice.

Plan de extindere: 25 de centre la nivel național

„Suntem deja în pregătire pentru cel de-al doilea centru din București, programat să înceapă funcționarea în prima parte a anului 2026, și deschidem procesul de selecție în alte orașe pentru parteneri francizați. Mathnasium oferă un concept educațional validat internațional, potrivit pentru antreprenorii care cred în educație și performanță“, adaugă Dana Bănică, cunoscută pentru contribuția adusă dezvoltării educației inovatoare din România.

În 2018, antreprenoarea a introdus în România rețeaua internațională Logiscool, un model educațional inovator axat pe dezvoltarea gândirii logice și a competențelor digitale ale copiilor. În prezent, Logiscool operează peste 50 de centre în toată țara.

O franciză validată global, cu rezultate măsurabile

Franciza Mathnasium oferă antreprenorilor locali acces la un model de afacere validat internațional, care îmbină stabilitatea financiară cu o misiune educațională puternică.

Investiția necesară pentru deschiderea unui centru se situează între 80.000 și 120.000 de euro, incluzând costurile operaționale până la atingerea pragului de rentabilitate. Pentru a sprijini dezvoltarea rețelei, partenerii pot beneficia de opțiuni de finanțare de până la 50.000 de euro prin programe partenere cu instituții bancare.

Franciza asigură suport complet, de la training operațional și marketing local, până la acces la platformele educaționale proprii și asistență continuă din partea echipei centrale.

Mathnasium România își propune să deschidă șase centre în București în următorii ani și un total de 25 de centre la nivel național, în orașe cu peste 100.000 de locuitori — o oportunitate pentru antreprenorii care doresc să investească într-un brand global , cu impact major în educație.

Mathnasium este cea mai mare rețea internațională specializată în predarea matematicii, cu peste 1.200 de centre în întreaga lume: America de Nord, America de Sud, Europa, Orientul Mijlociu și Asia.

Articol susținut de Mathnasium România