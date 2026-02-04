Impozitarea dividendelor: Ghid ANAF 2026 cu informații pentru firme și persoane fizice

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara explică, într-un scurt ghid, tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din dividende, care include informații despre definiția acestora, modalitățile de distribuire, impozitare și procedura de declarare.

Dividendele reprezintă „cota-parte din profit ce se plătește fiecărui asociat/acționar proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat”, arată DGRFP Timișoara.

Dividendele se distribuie în baza Hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților (AGA) care se întrunește:

cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, ocazie cu care AGA este obligată să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate şi să stabilească modul de repartizare a profitului (acoperirea pierderilor, repartizarea la rezerve, dividende).

pentru aprobarea situaţiilor financiare interimare, în cazul entităţilor care au optat pentru distribuirea în cursul anului a dividendelor (trimestrele I - III) .

Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit, atrage atenția DGRFP Timișoara.

Firmele pot efectua distribuiri de dividende din profitul exercițiului financiar curent cu respectarea următoarelor condiţii:

numai după constituirea rezervelor legale, acoperirea pierderii contabile reportate și constituirea de rezerve în conformitate cu cerințele statutare.

numai după reîntregirea (dacă este cazul) activului net la valoarea minimă prevăzută de lege, respectiv minim 50% din valoarea capitalului social subscris (condiţie valabilă şi pentru dividendele distribuite potrivit situaţiilor financiare interimare).

Tratamentul fiscal în cazul veniturilor din dividende la persoana juridică care le distribuie

Impozitul pe venit: veniturile sub formă de dividende, (inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare la organisme de plasament colectiv - fondurile deschise de investiții şi societățile de investiții definite potrivit Legii 297/2004 privind piața de capital) se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final.

Cota de 16% se aplică veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Conform ghidului, în cazul dividendelor distribuite în baza situaţiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, cota de impozit pe dividende este de 10%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025.

Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori.

Termenul de virare a impozitului este:

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata;

în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii.

Tratamentul fiscal în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din dividende

Dividendele încasate în cursul anului (distribuite începând cu anul 2018) fac parte din categoria veniturilor din investiţii care se iau în calcul pentru analizarea plafonului de 6, 12 sau 24 salarii minime pentru care se datorează CASS.

Astfel, persoanele fizice care realizează astfel de venituri (altele decât cele din activităţi independente, salarii şi pensii), deci inclusiv dividende, datorează CASS dacă în anul de realizare a veniturilor valoarea cumulată a acestora este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, astfel:

dacă veniturile cumulate sunt între 6 (inclusiv) - 12 salarii minime, baza CASS este egală cu 6 salarii minime;

dacă veniturile cumulate sunt între 12 (inclusiv) - 24 salarii minime, baza CASS este egală cu 12 salarii minime;

dacă veniturile cumulate sunt cel puțin egale cu 24 salarii minime, baza CASS este egală cu 24 salarii minime.

În cazul veniturilor din dividende, se iau în considerare pentru calculul plafonului CASS dividendele încasate (nete).

În situația în care veniturile realizate depăşesc oricare din plafoanele menţionate anterior, persoanele fizice au obligaţia să stabilească și să declare contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) prin depunerea formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Tratamentul fiscal în cazul persoanelor juridice care obţin venituri din dividende

O persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende în cotă de 16% asupra dividendului brut plătit.

Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române şi se declară astfel:

pentru dividendele plătite în cursul anului - Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.

pentru dividendele distribuite, dar care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Accesează și descarcă ghidul ANAF publicat în 2026 privind dividendele.