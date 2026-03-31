Impozit microîntreprinderi 2026: Clarificări de la un consultant fiscal privind termenul pentru depunerea situațiilor financiare

Una dintre condițiile pe care firmele trebuie să le îndeplinească pentru a putea aplica regimul de impozitare al microîntreprinderilor în anul fiscal 2026 este depunerea situațiilor financiare la timp. Totuși, termenul pentru această obligație a generat numeroase discuții, motiv pentru care un consultant fiscal a venit cu unele clarificări.

„Termenul pentru depunerea bilanțului pentru a rămâne la micro este 31 martie 2026?”, a întrebat cineva pe Facebook, pe grupul Tax Advisors, care are peste 50.000 de membri.

„Termenul este cel normal, 31 mai, doar că anul acesta e 2 iunie având 31 mai zi nelucrătoare”, a răspuns Cornel Grama, reputat expert contabil și consultant fiscal.

Acesta a precizat că termenul de 31 martie se aplică exclusiv bilanțurilor aferente anilor anteriori (2024, 2023 etc.) care nu au fost încă depuse.

Neclaritățile privind termenul vin după modificările aduse de OUG nr. 8/2026 în ceea ce privește aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2026.

„Avem și în Normele de aplicare la Codul Fiscal: (5) Pentru aplicarea în anul fiscal „N a sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, în ceea ce privește îndeplinirea condiției prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, referirea la situațiile financiare anuale vizează doar persoana juridică română care nu a depus situațiile financiare corespunzătoare exercițiului financiar al anului N - 2 și/sau cele corespunzătoare anilor anteriori anului N - 2 din perioada de existență a persoanei juridice române respective. Hai sa luam N = 2026 Deci textul va suna în halul următor: (ca la matematică, înlocuim pe N cu 2026). (5) Pentru aplicarea în anul fiscal 2026 a sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, în ceea ce privește îndeplinirea condiției prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, referirea la situațiile financiare anuale vizează doar persoana juridică română care nu a depus situațiile financiare corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2024 și/sau cele corespunzătoare anilor anteriori anului 2024 din perioada de existență a persoanei juridice române respective”, a explicat Cornel Grama.

Așadar, conform consultantului fiscal, în 2026, situațiile financiare anuale aferente anului 2025 trebuie depuse până la 2 iunie. Noua prevedere, valabilă pentru plătitorii de impozit pe micro, stabilește 31 martie ca termen pentru depunerea bilanțurilor aferente anilor anteriori lui 2025.

