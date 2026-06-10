Noi reguli 2026 pentru Registrul de evidență fiscală. Ce trebuie să știe firmele din România

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere un proiect de ordin care introduce noi reguli privind Registrul de evidență fiscală pentru plătitorii de impozit pe profit obligați să-l întocmească.

O modificare importantă propusă vizează abrogarea prevederilor actuale conform cărora Registrul de evidență fiscală este document cu regim special de tipărire şi distribuire şi se execută de Compania Naţională Imprimeria Naţională.

De asemenea, urmează să se abroge și prevederea conform căreia Registrul de evidenţă fiscală se eliberează contra cost de unităţile fiscale din raza teritorială în care contribuabilul îşi are declarat domiciliul fiscal, pe baza copiei certificatului de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

În plus, noul proiect nu mai include prevederile care obligau microîntreprinderile să achiziționeze Registrul de evidență fiscală în termen de 30 de zile de la trecerea la impozitul pe profit. Totodată, au fost eliminate și referirile la obligația firmelor nou-înființate de a achiziționa registrul în același termen.

Conform noului proiect:

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, sunt obligaţi să întocmească Registrul de evidenţă fiscală, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Modelul şi conţinutul Registrului de evidență fiscală, sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin.

În Registrul de evidenţă fiscală se înscriu, în ordine cronologică, informațiile care au stat la baza determinării rezultatului fiscal pozitiv sau negativ şi a calculului impozitului pe profit cuprins în declaraţiile privind obligaţiile de plată a impozitului pe profit.

Registrul de evidenţă fiscală se completează trimestrial și/sau anual, precum și pentru orice altă perioadă impozabilă, după caz, astfel încât să permită identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate pentru determinarea rezultatului fiscal pozitiv sau negativ și pentru calculul impozitului pe profit cuprins în declaraţiile privind obligaţiile de plată a impozitului pe profit.

Registrul de evidenţă fiscală se ţine în formă scrisă sau electronică.

Contribuabilii înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit care întocmesc Registrului de evidenţă fiscală, în formă scrisă sau electronică, trebuie să respecte modelul şi conţinutul acestuia prevăzute în anexă.

Accesează și descarcă Ordinul privind Registrul de evidență fiscală: