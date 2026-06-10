Control ANAF la o firmă de construcții: A folosit abuziv sistemul e-Factura într-o schemă de evaziune fiscală, acuză Fiscul

Antifrauda ANAF a făcut un control la o firmă de construcții care ar fi pus în aplicare o schemă de evaziune fiscală, cauzând un prejudiciu de 8,7 milioane de lei (peste 1,66 milioane de euro).

Firma a înregistrat cheltuieli fictive „aferente unor achiziții de forță de muncă de la patru firme care prezentau caracteristici specifice celor de tip fantomă”, susține Antifrauda.

Pentru a ascunde situația reală în ceea ce privește situația forței de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, firma a interpus „societăți fantomă” declarând achiziții în valoare de 27 milioane lei, pe baza unor facturi emise în numele acelor societăți prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura.

Toate aceste firme fantome sunt înregistrate pe numele unor interpuși, „persoane care nu au cunoștință despre activitatea acestora, iar unele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparența bunei-credințe, prin depunerea formală, sporadică, a unor declarații care conțineau informații incomplete sau necorelate”, acuză ANAF.

Prin această schemă, firma a evitat plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat în activitate, provocând un prejudiciu estimat la 8,7 milioane de lei bugetului general consolidat al statului.

„Având în vedere aspectele constatate, DGAF-ANAF va sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea analizării faptelor și dispunerii masurilor legale care se impun”, mai spune Fiscul.