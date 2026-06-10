OFICIAL: A apărut Codul european de marcare și etichetare a conținutului generat cu AI. Se „reduce riscul de înșelăciune și manipulare”. Descarcă PDF

Comisia Europeană a publicat, miercuri, Codul final de bune practici privind marcarea și etichetarea conținutului generat de inteligența artificială, oferind astfel ghidaj în respectarea regulamentului UE AI Act.

Codul cuprinde măsuri practice pentru a ajuta furnizorii și operatorii de sisteme de inteligență artificială (IA) generativă să îndeplinească obligațiile de transparență prevăzute în AI Act - Regulamentul european privind inteligența artificială, care se vor aplica de la 2 august 2026.

De la acea dată, Regulamentul AI va impune o etichetare clară în cazurile-cheie. Deep fake-urile și textele generate sau manipulate de AI publicate cu privire la chestiuni de interes public trebuie să fie etichetate în mod clar.

De asemenea, utilizatorii trebuie să fie informați atunci când interacționează cu un sistem de IA interactiv, cum ar fi un robot de chat.

Aceste cerințe de transparență ajută oamenii să recunoască atunci când conținutul a fost generat sau modificat de inteligența artificială, reducând riscul de înșelăciune și manipulare.

Codul a fost elaborat de șase experți independenți, cu contribuții din partea a peste 180 de părți interesate. Printre participanți s-au numărat furnizori și operatori de sisteme și modele de AI interactive și generative, asociații care reprezintă operatorii, întreprinderi mici și mijlocii, mediul academic, sectorul public și organizațiile societății civile.

Pe lista autorilor se regăsește și profesoara româncă Mădălina Botan, de la SNSPA, care a fost vicepreședintă a unui grup de lucru pentru elaborarea Codului AI european.

Codul AI cuprinde două secțiuni:

Furnizori . Secțiunea se axează pe obligațiile furnizorilor de sisteme de IA generativă. Acesta stabilește modul în care se poate asigura faptul că materialele audio, imaginile, materialele video sau textele generate sau manipulate de IA sunt marcate într-un mod care poate fi citit automat și pot fi detectate ca fiind generate sau manipulate artificial.

. Secțiunea se axează pe obligațiile furnizorilor de sisteme de IA generativă. Acesta stabilește modul în care se poate asigura faptul că materialele audio, imaginile, materialele video sau textele generate sau manipulate de IA sunt marcate într-un mod care poate fi citit automat și pot fi detectate ca fiind generate sau manipulate artificial. Exploatatori. Secțiunea detaliază obligațiile operatorilor de sisteme de IA generativă. Acesta explică modul în care trebuie să eticheteze în mod clar deepfake-urile și textul generat sau manipulat de IA publicat pentru a informa publicul cu privire la chestiuni de interes public atunci când nu a existat o revizuire umană sau un control editorial.

Aceste norme privind transparența completează normele Regulamentului privind IA referitoare la modelele de IA de uz general și la sistemele cu grad ridicat de risc, sprijinind dezvoltarea și utilizarea responsabilă a IA în UE.

Se strâng semnături

Codul este acum deschis pentru semnături. Comisia Europeană invită toți furnizorii și operatorii să semneze.

Odată ce Comisia și Comitetul pentru AI aprobă codul ca fiind adecvat, furnizorii și implementatorii care îl semnează vor putea demonstra conformitatea cu obligațiile relevante prevăzute în regulamentul AI Act, care încep să se aplice de la 2 august 2026.

Codul va fi completat de orientările Comisiei. Orientările vor clarifica domeniul de aplicare al obligațiilor legale și vor aborda aspecte care nu sunt reglementate de cod. Acestea vor fi practice și vor sprijini furnizorii și implementatorii de IA să îndeplinească cerințele de transparență.