Noile reguli UE pentru închirierile prin Airbnb și Booking: Modalitatea de implementare în România este „în proces de analiză”, spune Ministerul Turismului

Normele europene care impun transparența în închirierile pe termen scurt prin platforme precum Airbnb și Booking sunt în vigoare din 20 mai 2026. În România, însă, modul concret de aplicare la nivel național nu a fost încă stabilit. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a precizat pentru StartupCafe.ro că modalitatea de implementare „este în analiză”.

StartupCafe.ro a scris recent că piața închirierilor pe termen scurt prin platforme precum Airbnb și Booking intră într-o nouă etapă de reglementare, odată cu aplicarea, din 20 mai 2026, a normelor europene privind transparența și raportarea activităților de cazare. În România, schimbările îi vizează inclusiv pe proprietarii care desfășoară activitatea pe persoană fizică, pe CNP, fără PFA sau firmă.

Este vorba despre Regulamentul european 2024/1028, care obligă România să implementeze un sistem de înregistrare cu număr unic pentru unitățile de cazare sau gazde. Printre altele, România și alte state membre UE trebuie să înființeze și un punct unic de înregistrare digital pentru a primi date despre activitatea gazdelor de la platformele online.

„În prezent, modalitatea de implementare la nivel național este în proces de analiză. Până la stabilirea cadrului tehnic și administrativ necesar, apartamentele şi camerele de închiriat în regim hotelier din România, indiferent dacă aparțin persoanelor juridice sau fizice, se clasifică potrivit prevederilor HG 1267/2010”, conform unui răspuns al MEDAT transmis la solicitarea StartupCafe.ro.

Anterior, Marian Chiric, cofondator al proiectului Cabanele Galaxy și reprezentant al companiei Cheia Imobiliarelor, a atras atenția că proprietarii vor trebui să obțină un cod unic prin platforma SITUR, sistemul informatic al turismului. Procedura presupune autentificarea prin ROeID sau semnătură electronică și validarea unităților deja clasificate în sistem.

MEDAT spune acum că modalitatea și calendarul de implementare a Regulamentului UE 1028/2024 depind de soluția tehnică adoptată, precum și de bugetul alocat. „Prin urmare, nu a început încă emiterea de coduri unice conform Regulamentului UE 1028/2024”, precizează instituția.

Totodată, legislația națională în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010, prevede obligativitatea clasificării tuturor structurilor de primire turistice, inclusiv cele de tip STR, conform normelor legale aplicabile. Funcționarea fără autorizație provizorie de funcţionare sau certificat de clasificare se sancţionează cu amenzi cuprinse între 40.000 şi 50.000 lei, atenționează MEDAT.

Răspunsul Booking: „Avem posibilitatea tehnică de a partaja date din partea noastră”

StartupCafe a contactat principalele platforme de închirieri pe termen scurt, Airbnb și Booking.com, pentru a obține puncte de vedere privind aplicarea Regulamentului UE 2024/1028 în România. Până în prezent, doar Booking.com a transmis un răspuns oficial.

Booking.com spune că este pregătită din punct de vedere tehnic pentru aplicarea noilor reguli europene privind închirierile pe termen scurt, precizând că unitățile de cazare pot deja furniza și afișa pe platformă un număr de înregistrare, așa cum se întâmplă în alte jurisdicții unde acest lucru este obligatoriu