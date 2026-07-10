Importatorii moto cer suplimentarea programului Rabla 2026

Firmele românești reunite în Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri (AIDMM) cer statului român suplimentarea bugetului programului Rabla 2026, pentru că subvențiile acordate cumpărătorilor de la categoria moto riscă se se epuizeze „imediat”.

Redăm comunicatul transmis de AIDMM comunității antreprenoriale StartupCafe:

AIDMM solicită oficial suplimentarea bugetului Rabla 2026 pentru motociclete: fondurile de 15 milioane de lei riscă să se epuizeze din primele minute ale sesiunii

Asociația salută lansarea la timp a programului și eficiența Administrației Fondului pentru Mediu, dar avertizează că bugetul alocat categoriei moto - 5% din totalul de 300 de milioane de lei - este subdimensionat față de stocurile deja aduse în țară de importatori.

„Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri (AIDMM) a transmis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) o solicitare oficială de majorare a bugetului alocat motocicletelor în cadrul Programului Rabla 2026. Cele 15 milioane de lei rezervate categoriei moto acoperă cel mult 1.000–1.500 de ecotichete la nivel național și riscă să se epuizeze imediat după deschiderea sesiunii pentru persoane fizice, programată pe 20 iulie, ora 10:00.

Asociația apreciază reluarea programului și modul în care AFM a gestionat lansarea din acest an - la timp, fără tergiversările din edițiile trecute - și consideră că predictibilitatea oferită pieței trebuie acum dublată de un buget corelat cu cererea reală.

„Importatorii au crezut în acest program și au securizat din timp stocurile pentru sezonul 2026 - vehicule achitate, aflate deja în depozitele din România. Cu un buget de doar 15 milioane de lei, fondurile se vor epuiza aproape instantaneu, iar un volum uriaș de marfă rămâne blocat. Într-un context de costuri logistice ridicate și presiune severă pe fluxul de numerar, această situație pune în dificultate financiară dealeri locali din toată țara", declară Andrei Sebastian Ivan, reprezentantul AIDMM.

Temerea nu este teoretică. La sesiunea din 30 septembrie 2025, fondurile destinate autovehiculelor termice, hibride și motocicletelor s-au epuizat în doar 13 minute de la deschidere, situație care a impus o suplimentare ulterioară a bugetului.

AIDMM subliniază că performanța reală a Programului Rabla se măsoară în numărul de vehicule vechi și poluante scoase definitiv din circulație, nu în valoarea bunurilor noi puse pe piață. Din această perspectivă, categoria moto oferă cel mai bun randament bugetar: ecotichetul pentru o motocicletă este de 10.000 de lei (motorizare termică), respectiv 15.000 de lei (electrică).

„Fiecare leu alocat categoriei moto are randament multiplicat: scoate din uz mai multe rable, cu un efort bugetar mai mic decât orice altă linie a programului. La asta se adaugă rolul motocicletelor și scuterelor în decongestionarea traficului din marile orașe și în reducerea emisiilor locale. Dacă obiectivul programului este mediul, categoria moto este cea mai eficientă investiție din Rabla", adaugă Andrei Sebastian Ivan.

Prin adresa transmisă celor două instituții, AIDMM solicită redistribuirea unor sume din alte linii bugetare ale programului sau alocarea de fonduri suplimentare către categoria moto, astfel încât sesiunea să poată continua în condiții optime atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri.

Conform datelor furnizate de RAR, piața moto a crescut în perioada ianuarie - mai 2026 cu 54% comparativ cu aceeași perioadǎ a anului trecut.

Astfel, în 2026, în acest interval au fost înmatriculate 5326 de vehicule din categoria moto, în timp ce în 2025 numǎrul se ridica la 3444”.