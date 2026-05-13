Granturi IMM „Femeia Antreprenor”: S-a modificat procedura, pentru actualizarea pragului la echipamente tehnologice și a termenului maxim pentru efectuarea cheltuielilor (Ordinul de ministru 700/2026)

Ministerul Economiei a modificat acum procedura de implementare a programului Femeia Antreprenor, pentru a actualiza pragul valoric la echipamente tehnologice și a termenul maxim pentru efectuarea cheltuielilor, în proiectele depuse de firme în ediția 2024, care urmează să fie plătite începând din 2026.

Vorbim despre granturile de câte 200.000 de lei promise microîntreprinderilor și frimelor mici și mijlocii (IMM) deținute de femei, în cadrul programului Femeia Antreprenor 2024. Așa cum am arătat anterior pe StartupCafe, în anul 2026 Guvernul a alocat sumele necesare plăților către antreprenoarele care s-au calificat la finanțare în ediția 2024 a programului de sprijin finanțat din bugetul de stat.

Problema este că în 2026 au intervenit și modificări legislative care țin de contabilitate și care au dat peste cap planurile de afaceri depuse de femeile antreprenor din anul 2024.

Mai exact, prin Ordonanța de urgență 8 din februarie 2026, așa-numitul pachet de relansare economică, Guvernul Bolojan a crescut de la 2.500 de lei la 5.000 de lei pragul de intrare a mijloacelor fixe, pentru firmele din România. Măsura, considerată benefică în general, a afectat însă firmele care au depus proiecte pentru finanțare, pe vremea când pragul era 2.500 de lei.

Concret, la Femeia Antreprenor 2024, erau eligibile la finanțare echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțelegeau toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1 și 2.2. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.

Din moment ce pragul pentru mijloacele fixe a crescut de la 2.500 de lei la 5.000 de lei, în anul 2026, firmele calificate la finanțare în programul din 2024 riscau acum să piardă banii pentru echipamentele cu valori între 2.500 și 5.000 de lei.

Acum, Ministerul Economiei a rezolvat această problemă prin Ordinul 700/2026, publicat marți în Monitorul Oficial, care scade înapoi la 2.500 de lei pragul pentru echipamentele tehnologice.

Ordinul MEDAT prevede că „prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale cu valoare minimă de 2.500 lei descrise în grupele 2.1 și 2.2 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, cu excepția celor specificate de prezenta procedură”.

„În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale cu o valoare individuală de minimum 2.500 lei reprezentând echipamente pentru locuri de joacă, săli de sport, fitness, drone, săli de x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, inclusiv echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, sisteme portabile, telefoane smart, tablete” - se mai arată în Ordinul 700/2026, al Ministerului Economiei.

Pragul de 2.500 de lei se aplică și la grila de punctaj.

O altă modificare importantă adusă de Ordinul 700/2026 la Procedura de implementare a programului Femeia Antreprenor 2024 se referă la termenul maxim pe care firmele beneficiare îl au la dispoziție pentru a efectua cheltuielile din planurile de afaceri. Noul termen de implementare a proiectelor este acum 12 luni, dar nu mai tîrziu de 15 noiembrie 2027.

„În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.11.2027, beneficiarul are obligația efectuării tuturor cheltuielilor (achiziția activelor, prestarea integrală a serviciilor, plata integrală a acestora), încărcării și transmiterii în aplicația informatică a cererii de rambursare (anexa nr. 7), a facturilor, documentelor de plată și a documentelor justificative care însoțesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat”, prevede acum procedura Femeia Antreprenor, în urma modificărilor operate prin Ordinul 700/2026.

Inițial, termenul de implementare era maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 10.11.2025. Dar, pentru că statul a tot amânat alocarea banilor, acum a trebuit să prelungească și termenul de implementare, care fusese depășit.

Atenție la datoriile către ANAF!

Deblocarea plăților în cadrul programului Femeia Antreprenor 2024 a fost anunțată de Ministerul Economiei în aprilie 2026. Prima a etapă a constat în transmiterea Deciziilor privind respingerea la finanțare și se va desfășura, potrivit calendarului estimat, între 27 și 30 aprilie.

Pentru a depune contestații prin platforma minimis.imm.gov.ro, aplicantele vizate au avut la dispoziție un termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea actului administrativ.

Perioada depunerii contestațiilor a ținut până pe 6 mai 2026.

Soluționarea contestațiilor a fost programată în perioada 29 aprilie – 22 mai 2026, iar deciziile de admitere vor fi transmise începând cu data de 25 mai 2026.

În paralel, pentru menținerea eligibilității în vederea contractării, aplicantelor care NU primesc Decizie privind respingerea la finanțare li se recomandă să acorde o atenție deosebită situației administrative a societăților, prin:

verificarea statusului fiscal al firmei în relația cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea asigurării că nu există obligații fiscale restante,

actualizarea Certificatului de Atestare Fiscală (CAF).

Programul acoperă o plajă largă de activități economice, conform clasificării CAEN Rev. 2, dar exclude domeniile unde regulile europene limitează acordarea ajutoarelor de stat – de la producția agricolă primară și acvacultură, până la industrii precum armamentul sau activitățile direct legate de export – și condiționează finanțarea de asumarea unui impact concret în economie, prin crearea și menținerea a minimum două locuri de muncă.

Ordinea RUE a aplicantelor înscrise în cadrul programului Femeia Antreprenor – ediția 2024, stabilită în funcție de punctaj, este disponibilă pe site–ul oficial al ajutoarelor de minimis.

1.000 de firme pot primi ajutoare de până la 200.000 lei fiecare în programul Femeia Antreprenor 2024

În anul 2024, un număr de 6.818 firme românești fondate de femei au depus cereri de finanțare în cadrul programului Femeia Antreprenor. Dintre acestea, primele 1.000 clasate ar fi trebuit să primească finanțări de câte 200.000 lei fiecare pentru investiții.

În bugetul Ministerului Economiei au fost alocați 200 de milioane de lei sub formă de credite de angajament, sumă care ar permite semnarea contractelor de finanțare cu toate cele 1.000 de beneficiare ale ediției 2024 a programului Femeia Antreprenor.

În plus, sunt prevăzuți și 197 de milioane de lei sub formă de credite bugetare, bani care ar permite efectuarea plăților către firmele câștigătoare.

