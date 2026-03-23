Google testează rescrierea titlurilor de știri cu inteligență artificială

Google a început să testeze rescrierea titlurilor de la ştirile care apar în paginile motorului de căutare, cu ajutorul inteligenţei artificiale, potrivit News.ro.

După ce, la începutul anului, a făcut acelaşi lucru în cadrul fluxului Discover din aplicaţia Google, gigantul american extinde această funcţionalitate acum la nivelul celui mai folosit motor de căutare.

Deşi este doar în stadiu de test, deja au fost observate numeroase articole care în Google au alt titlu decât cel de pe site-urile cărora le aparţin.

Primele impresii nu sunt favorabile, AI-ul Google reuşind să schimbe sensul şi dând alt înţeles unora dintre titlurile pe care le-a schimbat, stârnind deja furia jurnaliştilor americani.

Gigantul american se încăpăţânează să folosească AI-ul pentru a schimba titlurile ştirilor, în ciuda faptului că şi în fluxul Discovery AI-ul nu doar că a schimbat sensul, dar a şi introdus informaţii false acolo unde s-a implicat.

Google îşi justifică decizia spunând că vrea să le ofere utilizatorilor titluri care se potrivesc mai bine căutărilor şi să faciliteze creşterea engagement-ului.