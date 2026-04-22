Înscrieri: Hackathon pentru studenți români, susținut de Microsoft

Tânăr la hackathon pe laptop
Sursă: © Nikolay Tsuguliev | Dreamstime.com

Studenții români și proaspăt-absolvenții sunt invitați să se înscrie la un hackathon în urma căruia aceștia vor dezvolta un produs software complex, vor beneficia de mentorat și vor putea intra în competiție pentru premii de până la 3.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până la data de 25 aprilie, ora 23:59.

GitGood Hack va avea loc fizic în perioada 9-10 mai 2026, la sediul Microsoft Romania (Campus 6.2 Building, Bd. Iuliu Maniu 6P, București).

Timp de 24 de ore, participanții, în echipe de 3-5 studenți sau proaspăt absolvenți, vor avea ocazia să dezvolte un produs software complex, cu mentorat direct din partea profesioniștilor companiei și cu acces la un mediu de lucru de top, conceput special pentru a stimula productivitatea, spune Asociația Studenților la Matematică și Informatică (ASMI), organizatoare a evenimentului.

Pe lângă experiența acumulată și premiile oferite de Microsoft, ASMI va oferi goodies, mâncare, snacks-uri, băuturi, și zone de relaxare.

Pentru mai multe detalii și actualizări în timp real, asociația îi invită pe cei interesați să urmărească pagina de Instagram sau să contacteze direct asociația pentru informații suplimentare la una dintre adresele de e-mail: ecaterina.stefanescu@asmi.ro sau alexandru-stefan.marica@asmi.ro (Project Manageri).

Dacia

„Obsesia noastră, reducerea costurilor” – șeful Dacia a povestit de ce brandul auto românesc a refuzat să introducă un buton banal la mașinile de serie, dar a câștigat Raliul Dakar

Provocare NATO DIANA

Se fac înscrieri: Finanțări NATO de 100.000 EUR pentru startup-uri de AI și machine learning, prin acceleratorul DIANA

Daniel Dines-UiPath 2025

Miliardarul român Daniel Dines (UiPath): „Modelul AI nu este ceea ce contează, ci partea care știe când modelul nu poate fi de încredere”

Lideri de business și antreprenori s-au reunit la Conferința Națională COD7, pentru a pune hărnicia în centrul reconstrucției României

București: Peste 1.500 antreprenori români, așteptați la un eveniment de „speed networking”

Înscrieri 2026: Accelerator românesc de afaceri, care oferă startup-urilor IT acces la instrumente de finanțare UE și NATO

Business CheckIn. Un cuplu de arhitecți români a prins elan și a deschis propria afacere. „Chiar dacă la început câștigi mai puțin, e important că poți să-ți definești drumul”

București: Workshopuri aplicate cu firme și experți pentru studenți, cu certificări pentru CV

Nou instrument AI de la Google: Cum ajută Pomelli firmele mici să-și creeze propriul conținut cu imagini și clipuri video