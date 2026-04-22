Înscrieri: Hackathon pentru studenți români, susținut de Microsoft

Studenții români și proaspăt-absolvenții sunt invitați să se înscrie la un hackathon în urma căruia aceștia vor dezvolta un produs software complex, vor beneficia de mentorat și vor putea intra în competiție pentru premii de până la 3.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

GitGood Hack va avea loc fizic în perioada 9-10 mai 2026, la sediul Microsoft Romania (Campus 6.2 Building, Bd. Iuliu Maniu 6P, București).

Timp de 24 de ore, participanții, în echipe de 3-5 studenți sau proaspăt absolvenți, vor avea ocazia să dezvolte un produs software complex, cu mentorat direct din partea profesioniștilor companiei și cu acces la un mediu de lucru de top, conceput special pentru a stimula productivitatea, spune Asociația Studenților la Matematică și Informatică (ASMI), organizatoare a evenimentului.

Pe lângă experiența acumulată și premiile oferite de Microsoft, ASMI va oferi goodies, mâncare, snacks-uri, băuturi, și zone de relaxare.

Pentru mai multe detalii și actualizări în timp real, asociația îi invită pe cei interesați să urmărească pagina de Instagram sau să contacteze direct asociația pentru informații suplimentare la una dintre adresele de e-mail: ecaterina.stefanescu@asmi.ro sau alexandru-stefan.marica@asmi.ro (Project Manageri).