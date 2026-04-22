Google Cloud anunță o serie de actualizări pentru segmentul de întreprinderi: Inteligență artificială agentică și noi TPU-uri

Google Cloud a anunțat, miercuri, un val de inovații concepute pentru a ajuta organizațiile să devină „întreprinderi agentice”, cu tehnologii noi de inteligență artificială, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Gemini Enterprise este acum sistemul end-to-end pentru era agentică — elementul de legătură dintre datele, oamenii, aplicațiile și agenții unei organizații, care transformă toate procesele într-un flux unic și inteligent. Nu este vorba despre furnizarea unor servicii individuale care pot fi asamblate ulterior, ci despre un stack integrat și optimizat de tehnologii, în care toate componentele sunt dezvoltate împreună pentru a oferi scalabilitatea și eficiența necesare acestei noi ere a AI-ului în producție”, a declarat Thomas Kurian, CEO, Google Cloud.

Principalele noutăți anunțate la Google Cloud Next ’26:

Platforma de agenți Gemini Enterprise: Platforma nouă permite echipelor tehnice să construiască, să orchestreze, să guverneze și să optimizeze agenți AI. Reunește cele mai bune capabilități din Vertex AI, alături de funcționalități noi precum Agent Studio, orchestrare Agent-To-Agent, identitate pentru agenți și multe altele;

TPU-uri de generația a 8-a: Aceasta include TPU 8t pentru antrenare accelerată și TPU 8i pentru inferență eficientă din punct de vedere al costurilor , cu latență aproape de zero, alături de inovații în stocare, precum Lustre, cu un debit de date de 10 terabytes pe secundă, și progrese în networking, precum Virgo Networking, pentru performanță ridicată la scară masivă;

Cloud agentic de date: Introducerea unei arhitecturi AI-native care permite utilizarea datelor la viteza și la scara necesare pentru AI-ul agentic. Inovațiile cheie includ Knowledge Catalog , pentru ancorarea agenților în contextul de business, Kit-ul Data Agent , care oferă specialiștilor rolul de orchestratori, precum și un Lakehouse AI-native, cross-cloud , care asigură acces fluid la date pentru acțiuni autonome;

Apărare agentică: Livrată printr-o platformă de securitate cibernetică bazată pe AI, care combină capabilitățile Google de Threat Intelligence și Security Operations cu platforma Wiz pentru securitate în cloud și AI , pentru a detecta, preveni și răspunde la amenințări. O serie de agenți noi pentru detecția amenințărilor, ingineria detecției și remediere, alături de platforma Wiz AI Application Protection Platform (AI-APP) , oferă protecție autonomă de la cod la cloud și până la runtime, în medii multicloud și hibride;

Echipă de agenți AI („Agentic Taskforce"): Capabilități noi în Google Workspace și Gemini Enterprise pentru Customer Experience. Printre noutăți se numără Drive Projects, care transformă spațiul de stocare într-un colaborator activ, alături de Shopping Agents, care gestionează întregul proces, de la descoperire până la checkout, prin intermediul limbajului natural.

Gemini Enterprise: transformarea organizației de tip „Agentic Enterprise” în realitate

Google Cloud introduce Gemini Enterprise Agent Platform, un mediu avansat care oferă echipelor tehnice tot ce au nevoie pentru a construi, orchestra și gestiona agenți. Platforma oferă, de asemenea, acces direct la modele de top, inclusiv Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash Image (bazat pe Nano Banana 2) și Lyria 3, precum și la modelele Anthropic Claude 4.x Opus și Sonnet.

Platforma Gemini Enterprise Agent este concepută în jurul a patru piloni principali:

Construirea agenților: Permite implementarea agenților la scară largă folosind Agent Developer Kit (ADK), Agent Studio (o nouă interfață low-code) și orchestrarea Agent-To-Agent. Integrarea în ecosistem, prin Agent Marketplace, facilitează implementarea instantanee a agenților specializați de la parteneri precum Atlassian, Box, Lovable, Oracle, ServiceNow, Workday și mulți alții, direct din Gemini Enterprise;

Scalarea agenților: Simplifică trecerea de la faza de proof of concept la producție, prin îmbunătățiri ale mediului de rulare care reduc latența la sub o secundă, suport pentru agenți cu execuție de lungă durată (de până la șapte zile) și bănci de memorie persistente;

Guvernanța agenților: Gestionează flotele de agenți cu rigoare critică pentru operațiuni, prin Agent Identity, Agent Gateway (bazat pe Model Armor) și detectarea automată a anomaliilor agenților;

Optimizarea agenților: Crește acuratețea, reduce latența și optimizează costurile prin Agent Observability (telemetrie conformă OTel), simulare automată a utilizatorilor pentru testare de tip stress și alte capabilități, asigurând că fiecare agent AI funcționează conform așteptărilor.

În completarea platformei Gemini Enterprise Agent Platform vine și aplicația Gemini Enterprise, care oferă un mediu unificat în care echipele pot colabora cu agenți. Noile capabilități ale aplicației includ Gemini Enterprise Projects, unde echipele și agenții lucrează împreună pentru a atinge obiective comune; Canvas Mode, pentru editare interactivă de documente în Google Workspace și Microsoft 365; extensibilitate prin conectori pentru integrarea sistemelor interne precum Salesforce, Slack și Jira; și multe altele.

Google Cloud își menține angajamentul pentru libertatea de alegere la fiecare nivel al suitei tehnologice. Companiile pot alege din cea mai largă varietate de opțiuni de calcul din industrie, inclusiv Google TPUs, procesoare Axion și cele mai noi GPU-uri NVIDIA, precum și dintr-o gamă diversificată de modele, inclusiv Gemini 3.1 Pro și modele terțe.