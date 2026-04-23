Microsoft integrează inteligența artificială Anthropic în programul său de securitate software

Microsoft a anunţat că va integra modele avansate de inteligenţă artificială, inclusiv Claude Mythos Preview dezvoltat de Anthropic, în cadrul propriului program de dezvoltare securizată a software-ului, în încercarea de a-şi consolida capacităţile de securitate cibernetică, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Modelele vor fi incluse în Security Development Lifecycle (SDL), sistemul intern utilizat pentru identificarea vulnerabilităţilor şi remedierea acestora încă din fazele incipiente ale dezvoltării produselor.

Claude Mythos, lansat pe 7 aprilie, a identificat deja „mii” de vulnerabilităţi majore în sisteme de operare, browsere şi alte aplicaţii software. Capacitatea sa avansată de a genera şi analiza cod îi permite nu doar să detecteze probleme, ci şi să identifice modalităţi prin care acestea ar putea fi exploatate.

Modelul face parte din iniţiativa „Project Glasswing”, prin care Anthropic oferă acces controlat unui grup restrâns de companii tehnologice, inclusiv Microsoft, Amazon şi Apple, pentru a testa utilizarea AI în detectarea vulnerabilităţilor cibernetice.

Potrivit Microsoft, testele interne realizate cu ajutorul unor instrumente proprii de evaluare au arătat îmbunătăţiri semnificative faţă de modelele anterioare în ceea ce priveşte identificarea riscurilor reale de securitate.

Interesul pentru astfel de tehnologii este în creştere, pe fondul preocupărilor legate de faptul că aceste sisteme pot accelera nu doar protecţia cibernetică, ci şi dezvoltarea unor atacuri informatice mai sofisticate.

Administraţia condusă de Donald Trump, precum şi instituţii financiare şi companii din întreaga lume, urmăresc atent evoluţiile legate de aceste modele, în contextul în care ele pot schimba radical modul în care sunt gestionate riscurile de securitate digitală.