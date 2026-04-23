Apple riscă să fie limitată de propriul model de business, în era inteligenţei artificiale

Modelul de business care a consacrat Apple, bazat pe control strict asupra ecosistemului său, ar putea deveni o vulnerabilitate în noua eră dominată de inteligenţa artificială, potrivit analiştilor şi experţilor din industrie, citaţi de Reuters, scrie News.ro.

Compania, care a construit un imperiu pe integrarea strânsă între hardware, software şi servicii, a transformat iPhone într-unul dintre cele mai de succes produse din istorie, generând venituri de aproape 210 miliarde dolari anul trecut. Această strategie a menţinut Apple în topul celor mai valoroase companii din lume, până când a fost depăşită de Nvidia în 2024, pe fondul boom-ului AI.

Schimbarea de conducere, odată cu preluarea funcţiei de CEO de către John Ternus, în locul lui Tim Cook, aduce în prim-plan o provocare majoră: adaptarea modelului Apple la o industrie AI care favorizează deschiderea, experimentarea rapidă şi colaborarea extinsă cu dezvoltatorii.

Spre deosebire de Apple, companii precum OpenAI, Google şi Meta au adoptat o abordare mai flexibilă, lansând modele AI accesibile şi îmbunătăţite constant, ceea ce le-a permis să atragă rapid utilizatori şi dezvoltatori.

Apple a rămas prudentă, punând accent pe confidenţialitate şi controlul calităţii, o strategie care i-a adus încrederea utilizatorilor, dar şi presiuni de reglementare, inclusiv dispute legale precum cea cu Epic Games şi reguli mai stricte impuse de Uniunea Europeană.

Această tensiune este amplificată de ritmul accelerat al inovaţiei în AI, unde viteza şi deschiderea pot conta mai mult decât perfecţiunea.

Un exemplu al noii direcţii din industrie este OpenClaw, un software capabil să coordoneze agenţi AI pentru sarcini complexe, utilizat pe scară largă în China. Deşi promiţător, acesta ridică şi riscuri majore, inclusiv vulnerabilităţi de securitate şi expunerea datelor sensibile.

Apple evită astfel de riscuri, preferând să lanseze produse mature şi stabile, însă această abordare ar putea încetini capacitatea companiei de a concura într-un domeniu aflat în plină expansiune.

Totuşi, compania a început să facă paşi spre deschidere, inclusiv printr-un acord cu Google pentru utilizarea modelelor Gemini în îmbunătăţirea asistentului virtual Siri.

Analiştii consideră că Apple ar putea adopta o strategie similară cu cea a Nvidia, care încearcă să transforme tehnologii AI deschise în produse comerciale sigure şi controlate.

Rămâne de văzut dacă Apple va reuşi să îmbine cultura sa tradiţională, bazată pe control şi calitate, cu cerinţele unei industrii AI care evoluează rapid şi favorizează flexibilitatea.