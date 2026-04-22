Înscrieri 2026: Accelerator românesc de afaceri, care oferă startup-urilor IT acces la instrumente de finanțare UE și NATO

Acceleratorul românesc de afaceri Techcelerator a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lansarea programului Vanguard, primul accelerator integrat din Europa de Sud-Est dedicat tehnologiilor deeptech, cybersecurity și rezilienței infrastructurilor critice.

Termen: Startup-urile eligibile se pot înscrie în noul accelerator Vanguard până pe 30 mai 2026.

Programul se va desfășura în perioada iunie-noiembrie 2026.

Vanguard oferă startup-urilor deeptech un cadru structurat pentru testarea și validarea soluțiilor, pregătirea pentru scalare internațională, dezvoltarea parteneriatelor instituționale și accesul la mecanisme de finanțare europene și NATO.

Vanguard se adresează startup-urilor care dezvoltă produse și soluții în domenii precum AI, cybersecurity, sisteme autonome, infrastructură critică, transport și logistică, reziliență energetică și centre de date, producție avansată și automatizare industrială, precum și tehnologii spațiale și aeronautice.

„Prin lansarea Vanguard, ne propunem să accelerăm dezvoltarea unei noi generații de startup-uri deeptech capabile să contribuie la creșterea competitivitatii economice și să răspundă nevoilor reale din aria rezilienței și a siguranței infrastructurilor critice. România și Europa de Sud-Est au un potențial major în noul context geopolitic din jurul Mării Negre, iar acest program de accelerare este construit tocmai pentru a dezvolta diferențierea și competitivitatea startup-urilor locale, a echipa inovația locală cu parteneriatele specifice relevante și a conecta fondatorii la oportunitățile și mecanismele de investiții si finanțare deja existente atât la nivel european, cât și la nivelul NATO. Vanguard nu este doar un accelerator, ci o platformă de acces către ecosisteme strategice, parteneriate relevante și rute concrete de implementare pentru soluțiile deeptech cu toate tipologiile de utilizare, ce susține suveranitatea tehnologică europeană”, declară Cristian Dascălu, Managing Partner & Co-Founder Techcelerator.

Condiții de eligibilitate a startup-urilor la acceleratorul Vanguard

Startup-urile pot aplica la Techcelerator Vanguard dacă dispun de:

un prototip funcțional (nivel minim de maturitate TRL 3),

o corelare clară între problemă și soluție,

o echipă funcțională cu cel puțin un membru sau partener cu experiență în domeniul adresat,

o analiză de piață care indică potențialii utilizatori și partenerii de scalare (privați și/sau publici) vizați pentru comercializare la nivel național și internațional).

De asemenea, startup-urile candidate trebuie să prezinte o ipoteză credibilă de generare a veniturilor și să fie susținute de o echipă formată din minimum doi fondatori, cu o bună înțelegere a mediului de apărare.

Echipele cu utilizatori și tracțiune, cu potențiale POCs sau investiții atrase vor primi un punctaj superior și, pe lângă facilitarea dezvoltării și internaționalizării produsului pe piață alaturi de parteneri comerciali și industriali, vor fi fast-trasked către partenerii instituționali din venture capital ai programului și către pregătirea accelerată pentru aplicarea la programele European Innovation Council (cu buget de 1,4 miliarde EUR pentru technologii strategice si scaleups), NATO Innovation Fund (1 miliard EUR), NATO D.I.A.N.A, EUDIS - EU Defence Innovation Scheme & EDF, European Space Agency și programele naționale și europene dedicate S.T.E.P. (Strategic Technologies Program for Europe).

Pilonii programului Vanguard

Vanguard este construit în jurul a patru direcții principale care definesc experiența fondatorilor. Programul facilitează dezvoltarea unor rețele strategice, conectând startup-urile cu fondurile de investiții, industria europeană și parteneri comerciali, centre de testare, instituții publice relevante, investitori de tip business angels și reprezentanți ai programelor europene și NATO.

În același timp, oferă acces la cunoștințe și resurse esențiale, printr-o expunere aprofundată la peisajul european de finanțare privată și publică, dezvoltarea nivelului de maturitate tehnologică (TRL), și strategiile de go-to-market internațional pentru soluții deeptech și dual-use.

Un alt pilon îl reprezintă componenta de comunitate, prin integrarea startup-urilor într-o rețea în creștere de inovatori în tehnologii strategice din România, Europa de Sud-Est și ecosistemul european de deeptech. Totodată, programul contribuie la consolidarea credibilității instituționale a participanților, oferind un semnal puternic de încredere pentru investitori, clienți și programe europene și NATO.

Ce beneficii vor obține startup-urile admise în acceleratorul Vanguard

Startup-urile selectate în Vanguard vor beneficia de:

• 6 bootcampuri tematice

• 6 delegații internaționale către huburi EU/NATO de tipul VivaTech Paris si Hello Tomorrow Amsterdam planificate pentru iunie 2026

• 3 sesiuni Scale Match cu corporații, integratori și defence primes

• 75-100 ore de coaching specializat

• Investment Readiness și acces la o rețea de peste 20 de fonduri de VC specializate pe deeptech și dual use

• Acces direct la peste 6 instrumente de finanțare EU & NATO

• Mentorat din partea experților de internaționalizare, specialiștilor tehnici, partenerilor corporate și partenerilor instituționali

• Oportunități de testare, validare și acces la rute de achiziție prin instituțiile partenere

• Vizibilitate, poziționare și promovare publică, drept exponenți validati ai mediului deeptech național și regional

Structura bootcamp-urilor

După sesiunea de start din iunie, Selection Demo Day, în care vor fi evaluate aplicațiile și va avea loc sesiunea live alături de investitori, parteneri corporate și parteneri instituționali, echipele vor fi invitate la bootcamps live și hybrid, sesiuni 1-to-1 de mentorat, consultanță și investment readiness, delegații internaționale, corporate matchmaking sessions.

Pe parcursul celor 6 luni, Vanguard oferă un traseu structurat de dezvoltare în vederea atragerii unei noi runde de investiții și/sau a derulării de POCs, care începe cu o introducere în ecosistemul european de finanțare și cu definirea unui plan personalizat de obiective pentru fiecare echipă. Ulterior, startupurile intră într-o etapă dedicată accelerării nivelului de dezvoltare a produsului comercial, de maturitate tehnologică (TRL) și validării operaționale, urmată de un modul axat pe strategia specifică de go-to-market și redactarea competitivă a propunerilor pentru fonduri de investiții și instrumente europene și NATO.

Sesiunile din toamnă sunt dedicate poziționării industriale strategice, ajutând fondatorii să înțeleagă modul în care soluțiile lor se integrează în ecosistemele de reziliență și infrastructură critică. Programul continuă cu o explorare aprofundată a domeniilor cybersecurity, reziliență a infrastructurilor critice, pregătind echipele pentru provocările operaționale. Ultimul modul este dedicat pregătirii pentru investiții, rafinării narațiunii de pitch și finalizării aplicațiilor de finanțare, culminând cu Investors Demo Day. Un al șaptelea modul opțional, în decembrie, oferă sprijin extins pentru startup-urile aflate în proces de fundraising sau în etapa finală a aplicațiilor UE/NATO.

Calendarul programului Vanguard

Programul începe în iunie 2026. Cele 6 luni de pregătire, expunere internațională și dezvoltare tehnică se încheie cu Investors Demo Day & Procurement Readiness Showcase, în noiembrie 2026. Startup-urile care au nevoie de sprijin suplimentar pot continua în extensia opțională din decembrie.

Techcelerator Vanguard este un accelerator dezvoltat pe baza colaborării din ultimii 5 ani cu actori majori ai ecosistemului european și transatlantic de deeptech și inovație, printre care: European Innovation Council, NATO D.I.A.N.A, EUDIS/EDF, DNSC, Upgrade100, SpaceTech Romania, Programul Cassini al ESA, și Tehnopol Estonia. Aceste parteneriate oferă startup-urilor acces direct la provocări operaționale, rute de adopție deeptech și dual-use și oportunități de finanțare la nivel înalt.

Ce este Techcelerator

Techcelerator se prezintă drept „principalul accelerator pentru startup-uri de tehnologie din România și Europa de SudEst”, cu peste 150 de companii susținute în domenii precum deeptech, cybersecurity, AI și inovație în apărare.

Programele noastre acoperă întregul parcurs al unui startup – de la dezvoltarea MVP-ului (produs minim viabil) până la pregătirea pentru investiții și scalare internațională.

Prin inițiative precum Cleantech Nexus și Defender, conectăm fondatorii cu investitori, parteneri corporativi și rețele europene de inovare, sprijinind startup-urile hightech să își valideze produsele, să atragă finanțare și să se extindă global.