Glovo România își schimbă proprietarul. Firma-mamă vinde operațiunile după ce a primit o ofertă de preluare de la Uber

Delivery Hero, compania germană de livrări care deține Glovo în România, vinde afacerea din țară și din alte 13 piețe unei firme de investiții din New York, tranzacție condiționată de acordul de fuzionare dintre firma germană și Uber.

Firma de investiții SSW Partners LP, cu sediul în New York, va achiziționa afacerile Delivery Hero într-un total de 14 piețe, unde Uber Eats și Delivery Hero concurează, cu condiția finalizării Ofertei de Preluare Uber și a altor condiții obișnuite, pentru o sumă de aproximativ 1,4 miliarde EUR, se arată într-un comunicat.

Acestea vor continua să funcționeze pe aceeași bază tehnologică și operațională care alimentează Delivery Hero, platforma, motorul logistic și capabilitățile de date din spatele brandurilor.

Pe lângă Glovo România, SSW Partners cumpără și:

Glovo Spania, Polonia, Portugalia și Moldova;

Spania, Polonia, Portugalia și Moldova; foodora Austria, Cehia, Norvegia și Suedia;

Austria, Cehia, Norvegia și Suedia; foody Cipru;

Cipru; PedidosYa Chile și Ecuador;

Chile și Ecuador; Yemeksepeti Turcia.

„Vom sprijini managementul pentru a ne asigura că aceste afaceri continuă să crească, să investească în oamenii lor și să ofere servicii excepționale clienților”, au spus Josh Steiner și Antonio Weiss de la SSW Partners.

Tranzacția vine ca urmare a preluării Delivery Hero de către Uber, achiziție care evaluează compania germană la 14,8 miliarde dolari.

În același timp, Prosus, proprietarul eMAG, OLX și a platformei Just Eat Takeaway, prezentă și în România până în anul 2022, a anunțat că-și va vinde participația rămasă de 16,8% în Delivery Hero tot către Uber.

La începutul acestui an, Uber a anunțat că serviciul de livrare Uber Eats se va întoarce în România, la 6 ani de la ieșirea de pe piață, așa cum am mai scris pe site. În mai 2020, Uber anunța că afacerea de livrări de mâncare iese din România de la începutul lui iunie pe motiv că noua strategie a companiei este de a se concentra pe piețele de top în care acest serviciu este prezent. Aplicația și serviciul Uber Eats au fost prezente pe piață timp de 2 ani.

În anul 2025, firma GlovoappRO SRL, subsidiara românească a Glovo, a raportat creșteri mari ale afacerii față de 2024. Firma bucureșteană a avut venituri totale de 735,4 milioane de lei (+37,4%) și un profit de 58,18 milioane de lei (+22,1%), în anul 2025, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Personalul firmei a scăzut de la 116 angajați proprii în 2024 la 110 angajați proprii în 2025.

GlovoappRO SRL deține și firma locală Glovo Infrastructure Services RO SRL, prin care operează magazine în regim de dark store, pentru livrări ultra-rapide (Q-Commerce). Cele mai recente date publicate de Ministerul Finanțelor pentru această firmă sunt pentru 2024: venituri totale de 45,73 milioane lei și pierderi de 6,8 milioane lei, cu 16 angajați proprii. Glovo Infrastructure Services RO SRL este deținută integral de GlovoappRO SRL, subsidiara românească a companiei spaniole de livrări, conform datelor oficiale colectate de platforma Termene.ro.