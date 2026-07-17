NATO caută fabrici cu capacitate de producție disponibilă. Firmele românești se pot înscrie până pe 27 august

Fabricile și companiile de producție din România care au utilaje, specialiști sau capacitate industrială disponibilă se pot înscrie până pe 27 august 2026 într-un proiect-pilot lansat de NATO.

Prin noua inițiativă NATO Engine, Alianța vrea să conecteze fabricile care pot prelua comenzi cu startup-urile și companiile din industria de apărare care au dezvoltat produse, dar nu dispun de capacitatea necesară pentru a le fabrica la scară mai mare.

Pot fi relevante inclusiv fabricile civile care oferă servicii de prelucrare, imprimare 3D, inginerie, asamblare sau producție la comandă.

AICI poate fi consultat anunțul oficial NATO Engine și chestionarul destinat companiilor.

Solicitarea lansată de NATO Support and Procurement Agency - NSPA - este un RFI, Request for Information, nu o licitație. Completarea formularului nu garantează un contract, o comandă sau includerea automată a companiei în proiect.

Ce este NATO Engine

NATO Engine este o nouă rețea industrială prin care Alianța urmărește să folosească mai eficient capacitatea de producție disponibilă în statele membre.

Platforma va reuni două categorii de companii.

Pe de o parte, vor fi fabricile și producătorii care dispun de utilaje, specialiști, linii de producție sau alte facilități ce pot fi utilizate pentru comenzile altor companii.

Pe de altă parte, vor fi startup-urile și furnizorii din domeniul apărării care au produse și tehnologii, dar nu dețin propriile fabrici sau nu pot produce volumele solicitate de clienți.

Companiile vor putea identifica parteneri și vor putea negocia direct servicii de tip „contractor-for-hire”, „factory-for-hire” sau „manufacturing-as-a-service”.

NATO a lansat inițiativa la Summitul Alianței din Ankara, în iulie 2026. Proiectul-pilot este administrat de NSPA și urmărește inițial domeniile fabricației aditive, serviciilor de inginerie și producției la comandă.

Ce firme pot fi interesate

Inițiativa poate fi relevantă pentru companii care oferă:

prelucrări mecanice și operațiuni CNC;

fabricație aditivă și imprimare 3D industrială;

proiectare și servicii de inginerie;

producție de componente metalice, mecanice sau electronice;

prototipare;

asamblare;

testare;

producție la comandă pentru alte companii;

capacitate industrială flexibilă sau momentan neutilizată.

NATO Engine urmărește să conecteze atât fabrici din industria de apărare, cât și capacități existente în sectorul civil. Alianța vorbește despre colaborări între producători europeni, canadieni și americani și despre folosirea liniilor civile pentru creșterea producției necesare apărării.

Pentru firmele românești, oportunitatea nu presupune neapărat dezvoltarea unui produs militar propriu.

O companie poate intra în lanțurile industriale oferind infrastructura și competențele pe care le are deja: utilaje, ingineri, linii de asamblare, capacitate de fabricație sau servicii specializate.

Ce fel de producție vrea NATO să extindă

NATO precizează că noua rețea trebuie să ajute Alianța să răspundă cererii tot mai mari de capacitate industrială, în special pentru:

apărare aeriană;

capabilități de atac;

alte produse și sisteme necesare statelor aliate.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a explicat că niciun singur stat nu deține capacitatea industrială necesară pentru a răspunde singur cererii în creștere și că NATO Engine trebuie să faciliteze colaborarea și extinderea producției de ambele părți ale Atlanticului.

Platforma nu este însă limitată numai la producția directă de sisteme militare complete. Pot fi necesare și componente, subansamble, servicii de inginerie, facilități de testare sau capacități industriale care permit altor companii să treacă de la prototip la producția de serie.

Cum se pot înscrie firmele românești

Companiile interesate trebuie să răspundă solicitării de informații publicate de NSPA și să completeze chestionarul aferent până pe 27 august 2026.

RFI-ul urmărește identificarea capacităților existente pe piață și construirea rețelei de fabrici care ar putea participa la proiectul-pilot.

Firmele trebuie să furnizeze informații despre capacitățile de producție, echipamentele disponibile, serviciile oferite și disponibilitatea de a colabora cu alte companii din statele NATO.

AICI poate fi accesată pagina oficială a solicitării NSPA.

Înscrierea nu garantează o comandă NATO

Solicitarea actuală este un exercițiu de identificare a pieței și a capacităților industriale disponibile.

Nu este o cerere de ofertă și nu presupune atribuirea imediată a unor contracte.

Completarea chestionarului nu garantează:

acceptarea companiei în rețea;

lansarea unei proceduri de achiziție;

obținerea unui contract;

o comandă minimă;

un anumit volum de producție;

plata sau garantarea acordurilor de către NATO.

În cazul în care prin NATO Engine sunt identificate colaborări, contractele vor fi negociate direct între companii, în regim business-to-business. NATO nu va fi parte în aceste acorduri comerciale. Firmele implicate vor rămâne responsabile pentru verificarea partenerilor, respectarea legislației, licențele de export, autorizații și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Data din 2027 nu este termenul actual de înscriere

În portalul NSPA apare și data orientativă de 31 decembrie 2027, marcată drept „Tentative RFP Date”.

Aceasta se referă la data estimativă a unei posibile proceduri viitoare de achiziție și nu reprezintă termenul pentru completarea actualului chestionar.

Pentru firmele care vor să răspundă RFI-ului NATO Engine, termenul relevant este 27 august 2026.

De asemenea, menționarea unei date orientative pentru o posibilă procedură viitoare nu garantează că licitația respectivă va fi lansată și nici că firmele înscrise acum vor primi automat dreptul de a participa.

De ce poate fi relevant NATO Engine pentru industria din România

NATO încearcă să rezolve una dintre principalele probleme ale startup-urilor și companiilor tehnologice din apărare: trecerea de la prototip sau producție redusă la fabricarea în serie.

În același timp, unele fabrici civile dețin utilaje, personal și capacitate disponibilă, dar nu sunt conectate la furnizorii din industria de apărare care au nevoie să își extindă producția.

NATO Engine încearcă să creeze această conexiune.

Pentru companiile românești, proiectul poate reprezenta o cale de intrare în lanțurile industriale NATO fără ca firma să fie neapărat producătorul unui sistem militar complet.

Poate fi suficient să ofere o componentă, o linie de producție, un serviciu de inginerie sau capacitatea industrială de care o altă companie are nevoie pentru a livra la scară mai mare.