Finanțări de până la 650.000 EUR pentru introducerea tehnologiilor medicale în spitale și pe noi piețe europene

Firmele românești care au dezvoltat deja tehnologii medicale digitale, soluții bazate pe date sau inteligență artificială pot solicita finanțări europene pentru introducerea produselor în spitale și extinderea pe alte piețe.

Prin programul Innovation Uptake Call, EIT Health oferă până la 650.000 EUR pentru fiecare proiect selectat. Finanțarea este destinată soluțiilor mature și validate clinic, nu produselor aflate la nivel de idee sau în primele etape de dezvoltare.

Programul are un buget total de maximum 5,2 milioane EUR și poate finanța cel mult opt proiecte. Aplicațiile se depun până pe 16 septembrie 2026, ora 16:00 CET, respectiv ora 17:00 în România.

Banii pot fi folosiți pentru testarea produselor în spitale

Finanțarea urmărește să ajute firmele să treacă de la validarea tehnologiei la adoptarea sa efectivă în sistemele medicale.

Proiectele pot include testarea comercială a soluției în spitale sau în alte medii reale de furnizare a serviciilor medicale, adaptarea produsului la cerințele unei noi piețe, verificarea modului în care acesta este utilizat de medici și pacienți și validarea modelului de afaceri.

Sunt eligibile și activitățile privind elaborarea strategiei de intrare pe piață, analiza economică a beneficiilor produse de tehnologie și stabilirea traseului prin care produsul poate fi rambursat de sistemele de sănătate sau de asigurători.

Prin urmare, programul nu finanțează doar îmbunătățirea tehnică a unui produs. Firma trebuie să arate cum va ajunge tehnologia să fie cumpărată, utilizată și plătită într-un sistem medical real.

Firma trebuie să asigure jumătate din costurile proiectului

EIT Health acoperă maximum 50% din costurile totale, ceea ce înseamnă că beneficiarii trebuie să asigure restul bugetului din surse proprii sau din alte surse eligibile.

Pentru un grant de 650.000 EUR, consorțiul trebuie să propună, în principiu, un proiect cu cheltuieli totale de cel puțin 1,3 milioane EUR.

Firma care conduce proiectul poate primi între 400.000 și 500.000 EUR din valoarea grantului, iar diferența este distribuită între ceilalți parteneri implicați în implementare.

Bugetul apelului este de până la 5,2 milioane EUR, iar EIT Health estimează că vor fi selectate cel mult opt proiecte.

Firmele nu pot aplica singure

Proiectele trebuie depuse de consorții formate din minimum două entități juridice independente, înregistrate în țări diferite.

Consorțiul trebuie să includă organizații din cel puțin două dintre cele trei componente ale așa-numitului „triunghi al cunoașterii”: industrie, cercetare și educație.

Proiectul trebuie să fie condus de entitatea care comercializează soluția, respectiv un IMM sau o companie care își asumă introducerea produsului pe piață.

O firmă românească poate conduce un proiect, România fiind stat membru al Uniunii Europene și, implicit, țară eligibilă în cadrul programului Horizon Europe. Compania trebuie însă să găsească cel puțin un partener independent din alt stat eligibil și să respecte structura cerută consorțiului.

Persoanele fizice nu pot aplica.

Programul nu este destinat startup-urilor aflate la nivel de idee

Innovation Uptake Call se adresează soluțiilor digitale, bazate pe date sau pe inteligență artificială care au fost deja validate clinic și sunt suficient de mature pentru a fi introduse pe piață sau extinse în alte țări europene.

Diferența față de programele clasice de cercetare și dezvoltare este importantă. Firma nu trebuie să demonstreze doar că tehnologia funcționează, ci și că există un beneficiar medical dispus să o testeze, un traseu de comercializare și un model prin care produsul poate fi adoptat la scară mai mare.

EIT Health urmărește proiecte care pot genera dovezi clinice, economice și comerciale în condiții reale de utilizare.

Produsele trebuie să genereze venituri după finalizarea proiectului

Firmele și partenerii selectați trebuie să își asume rezultate comerciale și un impact măsurabil.

Inovația finanțată trebuie să fie lansată pe piață și să genereze venituri de cel puțin 10.000 EUR în primul an de după încheierea proiectului.

În următorii trei ani, soluția ar trebui să ajungă la minimum 150.000 de pacienți sau cetățeni.

Beneficiarii trebuie, de asemenea, să producă dovezi care să susțină adoptarea tehnologiei: rezultate clinice, argumente economice, informații despre utilizarea produsului și date privind sustenabilitatea modelului de implementare.

EIT Health solicită și demonstrarea posibilității de extindere pe mai multe piețe europene, nu doar implementarea punctuală într-un singur spital.

Ce diferență este față de finanțarea EIT Health de până la 500.000 EUR

Innovation Uptake Call este un program diferit de Transformative Healthcare Instrument, despre care StartupCafe.ro a scris anterior.

Prin Transformative Healthcare Instrument, startup-urile și IMM-urile pot primi între 300.000 și 500.000 EUR pentru dezvoltarea și comercializarea unor produse din biotehnologie, medtech, sănătate digitală, inteligență artificială, diagnostic și biomarkeri.

Acel program se adresează direct companiilor care au atras deja o rundă de investiții în acțiuni de minimum 2 milioane EUR și presupune semnarea unui acord prin care EIT Health poate primi ulterior acțiuni în firmă.

Innovation Uptake Call pune accentul pe o altă etapă: adoptarea unei soluții medicale mature în condiții reale, testarea sa în sistemele de sănătate și extinderea pe noi piețe.

De asemenea, proiectul trebuie depus de un consorțiu internațional, iar suma maximă de 650.000 EUR se acordă întregului proiect, nu integral firmei care îl conduce.

Cum se depun proiectele

Înainte de aplicare, organizațiile participante trebuie să fie înregistrate în portalul european Funding & Tenders și să dețină un cod PIC format din nouă cifre.

Proiectul se depune apoi prin platforma de aplicare EIT Health.

Apelul a fost lansat pe 24 iunie 2026, iar platforma de aplicare s-a deschis pe 15 iulie. Termenul-limită este 16 septembrie 2026.

EIT Health va organiza și o sesiune publică de întrebări și răspunsuri pe 1 septembrie 2026. Documentul oficial al apelului și materialele suport sunt disponibile pe pagina programului.