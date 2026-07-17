Startup-urile AI se pot înscrie într-un program european de incubare la București. Cine poate aplica până pe 15 septembrie

Startup-urile și firmele mici din România care dezvoltă sau utilizează intensiv tehnologii de inteligență artificială se pot înscrie într-un program european de incubare organizat în cadrul BSC AI Factory.

Companiile selectate vor primi acces la un spațiu de incubare în București, expertiză tehnică și mentorat în domeniul AI, precum și la workshop-uri, sesiuni de lucru și activități de networking organizate în ecosistemul BSC AI Factory.

Înscrierile sunt deschise până pe 15 septembrie 2026.

Programul nu este prezentat ca un grant în bani. Sprijinul anunțat constă în spațiu de lucru, servicii de incubare, activități de dezvoltare și conectarea startup-urilor la ecosistemul tehnic BSC AI Factory.

AICI se poate completa formularul de înscriere.

Ce startup-uri pot aplica

Apelul este adresat startup-urilor și IMM-urilor din Uniunea Europeană care dezvoltă, utilizează intensiv sau investesc în tehnologii de inteligență artificială.

Pentru a fi eligibilă, compania trebuie:

să fie înregistrată într-un stat al Uniunii Europene;

să aibă o vechime de maximum 10 ani;

să aibă mai puțin de 20 de angajați;

să dezvolte, să utilizeze intensiv sau să investească în soluții bazate pe inteligență artificială.

Programul vizează în special companii aflate în stadii incipiente, care au un proiect AI suficient de clar pentru a beneficia de expertiză, infrastructură și acces la rețeaua europeană construită în jurul BSC AI Factory.

Ce primesc firmele selectate

Startup-urile acceptate vor putea utiliza spațiile de incubare ale BSC AI Factory din:

Barcelona;

Guimarães;

Lisabona;

București.

Spațiile oferă posturi de lucru, infrastructură de birou și acces la zone comune pentru întâlniri și activități de colaborare. Participanții vor putea lua parte și la workshop-uri, sesiuni de mentorat, activități tehnice și evenimente de networking cu experți, cercetători și alte companii din ecosistemul AI.

ICI București, partenerul român al BSC AI Factory, precizează că startup-urile selectate pentru hub-ul din Capitală vor beneficia de acces la expertiză tehnică și mentorat în domeniul inteligenței artificiale, precum și de participarea la sesiuni și activități dedicate.

Unde se află hub-ul din București

Spațiul românesc de incubare funcționează la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, de pe Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu nr. 8–10.

Infrastructura anunțată pentru București include:

trei posturi de lucru de tip hot desk;

două săli de întâlnire;

un auditoriu cu o capacitate de 40 de persoane.

Organizatorii nu precizează explicit câte startup-uri vor fi selectate prin apelul 3 pentru spațiul din București și nici dacă toate cele trei posturi de lucru sunt disponibile exclusiv acestei ediții.

Antreprenorii interesați trebuie să urmărească actualizările publicate de BSC AI Factory și ICI București pentru eventuale detalii suplimentare privind numărul de participanți acceptați.

Programul nu oferă un grant în bani

Apelul BSC AI Factory nu anunță acordarea unor finanțări directe, granturi sau investiții în startup-urile selectate.

Sprijinul este oferit în natură și poate include:

spațiu de lucru;

infrastructură de birou;

mentorat;

expertiză tehnică;

workshop-uri;

sesiuni de dezvoltare;

networking și acces la ecosistemul BSC AI Factory.

Apelul nu menționează nici cedarea unor acțiuni din companie în schimbul participării.

Startup-urile trebuie să ia însă în calcul separat eventualele costuri proprii legate de deplasare, prezența în hub și activitatea angajaților implicați în program.

Accesul la supercomputing are o procedură separată

BSC AI Factory este construită în jurul infrastructurii de calcul de înaltă performanță operate de Barcelona Supercomputing Center, inclusiv supercomputerul MareNostrum 5.

Startup-urile și IMM-urile pot solicita resurse avansate de calcul pentru antrenarea, testarea și extinderea modelelor de inteligență artificială.

Accesul la aceste resurse nu trebuie însă confundat cu participarea la programul de incubare. Infrastructura de supercomputing are propriile mecanisme de aplicare și evaluare.

Printre opțiunile anunțate de BSC AI Factory se numără:

„Playground Access”, pentru testarea infrastructurii și experimente de dimensiuni reduse;

„Fast Lane Access”, destinat proiectelor-pilot, MVP-urilor și cercetării aplicate;

„Large Scale Access”, pentru proiecte AI mature care au nevoie de volume mai mari de resurse de calcul.

Participarea la programul de incubare nu garantează automat acordarea resurselor HPC.

AICI pot fi consultate opțiunile de acces la infrastructura de supercomputing.

România participă la BSC AI Factory

BSC AI Factory este susținută de EuroHPC Joint Undertaking și de statele participante: Spania, Portugalia, România și Turcia.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București - este membru al proiectului și asigură componenta românească a ecosistemului, inclusiv spațiul de incubare din Capitală.

Pentru startup-urile românești, programul poate reprezenta o cale de acces la expertiză, infrastructură și parteneri europeni din domeniul inteligenței artificiale, chiar dacă nu oferă o finanțare directă.

Cum se fac înscrierile

Aplicațiile pentru apelul 3 sunt deschise în perioada 15 iulie–15 septembrie 2026.

Firmele interesate trebuie să completeze formularul online pus la dispoziție de BSC AI Factory.

AICI se poate aplica în program.

Criteriile și eventualele actualizări pot fi urmărite pe pagina oficială a apelurilor BSC AI Factory și pe pagina ICI București dedicată apelului.