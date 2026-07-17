Atenție la fraudele online: Mesaje false despre amenzi rutiere, trimise în numele Poliției sau ghișeul.ro

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează, vineri, că au fost reluate tentativele de fraudă online prin metoda „mesajul de la poliție” sau „mesajul de la ghișeul.ro”.

Infractorii trimit notificări false privind plata unor amenzi rutiere și încearcă să obțină date personale sau bancare de la victime.

„Dacă primiți mesaje pe diferite aplicații de mesagerie sau mailuri prin care sunteți notificați că aveți de plătit o amendă pentru abateri rutiere nu accesați link-urile inserate în textul primit și nu răspundeți, mai ales prin trimiterea datelor personale ori bancare”, conform MAI.

Nici poliția, nici ghișeul.ro nu trimit mesaje pentru plata eventualelor sancțiuni.

MAI recomandă românilor să fie atenți la greșelile de scriere și la extensiile linkurilor primite. Majoritatea au denumiri asemănătoare cu cele oficiale, dar nu sunt identice și domeniile pe care sunt create sunt din afara României.