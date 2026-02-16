Uber Eats se întoarce în România anul acesta, după 6 ani

Serviciul de livrare de mâncare, cumpărături și alte produse Uber Eats se întoarce în România, la 6 ani de la ieșirea de pe piață, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Uber Eats se va lansa în România mai târziu în acest an, oferind utilizatorilor posibilitatea de a comanda mâncare și produse de zi cu zi prin aplicație.

Lansarea Uber Eats în România face parte din cel mai amplu an de extindere din istoria companiei, cu 7 piețe noi lansate în 2026, după cel mai puternic an de creștere înregistrat vreodată de Uber în Europa, în 2025, explică platforma. Pe lângă România, Uber Eats se mai lansează anul acesta în Danemarca, Norvegia, Finlanda, Austria, Grecia și Cehia.

În calitate de platformă globală, Uber Eats conectează consumatorii cu afacerile locale. La nivel mondial, aplicația colaborează cu peste 1 milion de restaurante și comercianți în mai mult de 10.000 orașe.

În România, utilizatorii vor putea explora restaurante și magazine din apropiere, vor putea plasa comenzi și își vor putea urmări livrările în timp real, de la preluare până la livrare.

Totodată, comercianții, de la restaurante de familie la lanțuri de comerț, obțin acces la baza extinsă de utilizatori și la rețeaua de livrare Uber și își pot extinde acoperirea dincolo de locațiile fizice. Platforma le pune la dispoziție partenerilor instrumente variate, de la analiză de date la suport de marketing, pentru a-și optimiza operațiunile și a îmbunătăți calitatea serviciilor. Comercianții pot ajunge la noi segmente de clienți și își pot crește veniturile atât online, cât și offline, spune Uber.

Aplicația va fi adaptată condițiilor din România, cu suport în limba română și metode de plată uzuale, pentru a se asigura că platforma este accesibilă tuturor.

„Suntem foarte încântați să ne extindem în România și vedem aici un potențial uriaș de a face viața de zi cu zi mai ușoară. Odată cu lansarea noastră, românii vor avea o nouă modalitate convenabilă de a face cumpărături de la afacerile lor locale preferate, printr-o simplă apăsare de buton, cu rapiditate și încredere, așa cum se așteaptă de la Uber. În același timp, oferim comercianților locali o platformă prin care pot ajunge la mai mulți clienți ca niciodată și cu ajutorul căreia își pot continua creșterea în economia digitală”, a declarat Courtney Tims, Regional General Manager pentru Europa de Vest și de Sud la Uber Eats.

În mai 2020, Uber anunța că afacerea de livrări de mâncare iese din România de la începutul lui iunie pe motiv că noua strategie a companiei este de a se concentra pe piețele de top în care acest serviciu este prezent, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. Aplicația și serviciul Uber Eats au fost prezente pe piață timp de 2 ani, între 2018 și 2020.