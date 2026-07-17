Sport Vision și Buzz Sneakers vor să preia magazinele Sizeer și 50 style din România

Compania care operează în România magazinele Sport Vision și Buzz Sneakers intenționează să preia firma din spatele rețelelor Sizeer și 50 style. Tranzacția este analizată în prezent de Consiliul Concurenței.

Mai exact, BDS RO Sport SRL ar urma să preia MIG Marketing Investment Group RO SRL, potrivit unui anunț al autorității de concurență.

Denumirile firmelor sunt mai puțin cunoscute publicului, însă acestea operează unele dintre cele mai vizibile branduri de pe piața românească de îmbrăcăminte, încălțăminte și echipamente sportive.

BDS RO Sport este compania din grupul regional Sport Vision care operează în România magazinele Sport Vision, Buzz Sneakers și Tike, precum și platformele online ale acestor branduri. Firma operează, de asemenea, magazine Nike incluse în programul său comercial Sport&Bonus.

MIG Marketing Investment Group RO operează în România magazinele și platformele online Sizeer și 50 style. Firma face parte din grupul polonez Marketing Investment Group, controlat integral de retailerul britanic JD Sports Fashion.

Sport Vision, extindere cu Sizeer și 50 style

În cazul în care tranzacția va fi autorizată și finalizată, grupul Sport Vision va adăuga Sizeer și 50 style portofoliului pe care îl operează deja în România.

Sizeer este un retailer orientat în special către segmentul sneaker și streetwear, care comercializează branduri precum Nike, Adidas, Jordan, New Balance, Puma, Reebok, Vans, Converse sau Timberland.

Termenii și condițiile magazinului online Sizeer confirmă că platforma și magazinele fizice din România sunt operate de MIG Marketing Investment Group RO SRL.

Tot MIG Marketing Investment Group RO operează și 50 style, brand axat pe articole sportive și lifestyle, cu o poziționare mai accesibilă. Datele firmei apar în informațiile juridice publicate pe site-ul 50style.ro.

Prin urmare, tranzacția ar reuni sub același proprietar mai multe concepte care concurează pe piața românească a articolelor sportive, a încălțămintei și a modei urbane.

Firma care operează Sizeer și 50 style, controlată de JD Sports

MIG Marketing Investment Group RO face parte din Marketing Investment Group, companie poloneză care operează în principal brandurile Sizeer și 50 style în Europa Centrală și de Est.

Retailerul britanic JD Sports a cumpărat inițial 60% din Marketing Investment Group în anul 2021, pentru 66 milioane de lire sterline.

În decembrie 2023, JD Sports a cumpărat și participația de 40% pe care nu o deținea, pentru 343,2 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 68,7 milioane de lire sterline. Grupul britanic a devenit astfel proprietarul integral al Marketing Investment Group.

La începutul anului 2024, MIG opera 403 magazine în 13 țări și obținuse venituri anuale de aproximativ 270 milioane de lire sterline, potrivit informațiilor publicate de JD Sports.

JD Sports descrie Sizeer drept un concept premium orientat către sneakerși. Împreună, Sizeer și brandul afiliat 50 style sunt prezente în peste 240 de locații din Europa Centrală și de Est.

Cine este grupul Sport Vision

BDS RO Sport face parte din Grupul Sport Vision, retailer regional de încălțăminte, îmbrăcăminte și echipamente sportive, prezent în mai multe piețe din Europa de Sud-Est și Europa Centrală.

În România, compania operează conceptele Sport Vision, Buzz Sneakers și Tike, atât prin magazine fizice, cât și online.

Sport Vision este conceptul generalist al grupului, cu articole de sport și lifestyle, în timp ce Buzz Sneakers este orientat în special către sneakerși și moda urbană. Tike este poziționat în zona premium a pieței de încălțăminte sport.

Eventuala preluare a Sizeer și 50 style ar extinde atât rețeaua de magazine a grupului, cât și prezența sa pe segmentul sneaker și streetwear.

Consiliul Concurenței trebuie să autorizeze tranzacția

Operațiunea nu este încă finalizată. Conform Legii concurenței, preluarea trebuie autorizată de Consiliul Concurenței.

Autoritatea va analiza dacă tranzacția este compatibilă cu un mediu concurențial normal și dacă ar putea produce efecte negative asupra pieței.

Analiza este relevantă deoarece atât cumpărătorul, cât și compania preluată vând cu amănuntul încălțăminte, îmbrăcăminte și echipamente sportive, prin magazine fizice și platforme de comerț online.

Persoanele și companiile interesate pot transmite Consiliului Concurenței observații sau puncte de vedere în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului.

Observațiile pot fi trimise prin e-mail la adresa bunuri.consum@consiliulconcurentei.ro, prin fax sau prin poștă, la sediul autorității din Piața Presei Libere nr. 1, București.