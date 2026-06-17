Gigantul american din spatele KFC și Taco Bell se desparte de Pizza Hut. Afacerea de 2,7 miliarde dolari este împărțită între un fond american și operatorul chinez al brandului

Pizza Hut, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante din lume, va avea noi proprietari. Compania americană Yum! Brands a anunțat vânzarea afacerii Pizza Hut pentru 2,7 miliarde de dolari, într-o tranzacție care împarte operațiunile globale între fondul american de investiții LongRange Capital și compania chineză Yum China.

Fondul american LongRange Capital va prelua afacerea Pizza Hut din afara Chinei continentale, în timp ce Yum China va cumpăra operațiunile de pe piața chineză. Tranzacțiile sunt așteptate să fie finalizate în trimestrul al treilea din 2026, după obținerea aprobărilor de reglementare necesare.

Schimbare de proprietar pentru unul dintre cele mai mari branduri de restaurante din lume

Fondată în 1958, Pizza Hut operează peste 15.500 de restaurante în 108 țări și generează vânzări anuale de aproximativ 10 miliarde de dolari la nivelul întregului sistem. Brandul este cunoscut pentru produse precum Original Pan și Original Stuffed Crust și este unul dintre liderii mondiali ai segmentului de pizza.

Potrivit comunicatului publicat de LongRange Capital, fondul american a semnat un acord definitiv cu Yum! Brands pentru preluarea businessului internațional Pizza Hut, cu excepția Chinei continentale.

Fondul american pregătește o nouă etapă de dezvoltare pentru Pizza Hut

Bob Berlin, fondator și managing partner al LongRange Capital, a declarat că brandul Pizza Hut beneficiază de o notorietate și de o bază de clienți greu de egalat.

„Pizza Hut este un brand global iubit, cu o moștenire bogată și o bază de clienți loiali pe care puține mărci o pot egala. Așteptăm cu interes să colaborăm cu Yum! pentru a asigura o tranziție fără probleme și să lucrăm împreună cu echipa Pizza Hut și cu partenerii francizați pentru a susține următoarea etapă de creștere prin investiții care oferă în mod constant produse și experiențe de calitate pentru clienții din întreaga lume”, a declarat Bob Berlin, fondator și managing partner al LongRange Capital.

LongRange Capital se prezintă drept un fond de private equity care urmărește investiții pe termen lung și o strategie orientată spre dezvoltarea companiilor din portofoliu. Firma investește în domenii precum bunuri și servicii de consum, tehnologie și industrie.

Yum! Brands își monetizează afacerea Pizza Hut

Anunțul privind vânzarea a fost făcut de Yum! Brands, companie americană cu sediul în Louisville, Kentucky, desprinsă din PepsiCo în 1997 și devenită între timp unul dintre cei mai mari operatori de restaurante din lume. Grupul deține mărcile KFC, Pizza Hut, Taco Bell și Habit Burger & Grill și funcționează în principal printr-un model de franciză. Potrivit companiei, valoarea totală a tranzacțiilor ajunge la 2,7 miliarde de dolari.

Yum China, cumpărătorul operațiunilor Pizza Hut din China continentală, este o companie separată de Yum! Brands. Grupul chinez, listat la bursele din New York și Hong Kong, operează pe piața locală branduri precum KFC, Pizza Hut și Taco Bell.

În România, franciza Pizza Hut este operată de Sphera Franchise Group SA. În februarie, 2026, compania anunța că închide 7 din cele 28 de pizzerii din cauza creșterii TVA, a liberalizării prețurilor la energie și a scăderii consumului populației.

