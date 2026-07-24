Firmele care caută clienți în străinătate se pot înscrie la târguri internaționale cu sprijin de la stat

Firmele înregistrate fiscal în România se pot înscrie pentru a participa la târguri internaționale și misiuni economice organizate prin Programul de Promovare a Exportului 2026.

Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior - ARICE - a anunțat că, începând cu 23 iulie 2026, operatorii economici interesați își pot depune dosarele pentru acțiunile incluse în program. Înscrierile se fac prin noua platformă digitală dedicată participării companiilor românești la evenimente externe.

Firmele pot consulta anunțul și documentele publicate de ARICE pentru înscriere.

Ce sprijin pot primi firmele

Programul este destinat companiilor românești care vor să își promoveze produsele și serviciile pe piețe externe, să găsească potențiali clienți și distribuitori sau să stabilească relații cu parteneri străini.

În funcție de eveniment, sprijinul acordat prin program poate acoperi parțial cheltuieli precum organizarea standului, transportul exponatelor și al materialelor de promovare, anumite cheltuieli de deplasare și cazare ori serviciile necesare participării la târg.

Condițiile și cheltuielile suportate diferă însă de la o acțiune la alta. Companiile trebuie să verifice documentația aferentă fiecărui târg sau fiecărei misiuni economice înainte de înscriere.

Ce târguri sunt incluse în program

Programul de Promovare a Exportului pentru 2026 cuprinde evenimente din mai multe domenii, printre care tehnologia, industria alimentară, industria modei, mobila, cosmeticele, industria cinematografică, echipamentele și produsele industriale.

Lista completă a acțiunilor și documentele de participare sunt publicate în secțiunea dedicată Programului de Promovare a Exportului 2026.

Unele dintre evenimentele cuprinse în calendar au avut deja loc în prima parte a anului. Firmele trebuie să urmărească pe platforma ARICE acțiunile pentru care înscrierile mai sunt deschise și termenele specifice fiecăreia.

Cine se poate înscrie

Potrivit informării ARICE, dosarele pot fi depuse de operatorii economici înregistrați fiscal în România care sunt interesați să participe la târgurile și misiunile economice din program.

Participarea nu este automată. Firmele trebuie să depună cererea și documentele solicitate și să îndeplinească regulile de eligibilitate și selecție aplicabile programului și evenimentului ales.

Înscrierea se realizează prin platforma online a Programului de Promovare a Exportului.

Programul este derulat de ARICE pentru promovarea produselor și serviciilor românești pe piețele externe și sprijinirea firmelor care vor să înceapă sau să își extindă activitatea de export.