Colegiul Geodezilor: Blocajul de la Cadastru pune în dificultate peste 10.000 de profesioniști, iar firmele riscă să piardă contracte și finanțări

Peste 10.000 de profesioniști și sute de firme din domeniile cadastrului, topografiei și geodeziei ar fi afectate de indisponibilitatea sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), susține Colegiul Geodezilor din România. Organizația avertizează că firmele nu își pot finaliza unele lucrări și contracte și riscă întârzieri la încasarea facturilor, pierderea unor proiecte și dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente.

Sistemele informatice ale ANCPI, inclusiv aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, sunt indisponibile în urma incidentului cibernetic care a afectat instituția.

Pentru că o mare parte din activitatea agenției se desfășoară digital, blocajul afectează înregistrarea cererilor, soluționarea documentațiilor și accesul la o serie de servicii necesare tranzacțiilor și lucrărilor cadastrale.

Aplicațiile ANCPI sunt mutate în Cloudul Guvernamental, într-un proces coordonat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, urmând să fie repuse în funcțiune etapizat, după verificarea și securizarea componentelor.

StartupCafe.ro a prezentat anterior situația sistemelor ANCPI și procesul de migrare a aplicațiilor în Cloudul Guvernamental.

Colegiul Geodezilor: Firmele nu pot închide contractele și încasa lucrările

Colegiul Geodezilor din România afirmă că efectele indisponibilității sistemelor depășesc activitatea ANCPI și se transferă asupra firmelor și persoanelor autorizate care depind de infrastructura informatică a agenției.

Potrivit organizației profesionale, fiecare zi de blocaj înseamnă lucrări care nu pot fi documentate complet, depuse, recepționate sau finalizate.

În lipsa recepției documentațiilor, unele contracte nu pot fi închise, iar facturile aferente lucrărilor nu pot fi emise sau încasate, susține Colegiul. Firmele riscă, de asemenea, să nu respecte termenele asumate față de clienți sau finanțatori.

„Firmele riscă să piardă contracte, finanțări și proiecte, iar unele investiții pot fi întârziate sau chiar oprite”, afirmă Colegiul Geodezilor.

Organizația susține că cele mai expuse sunt întreprinderile mici și mijlocii, care trebuie să plătească în continuare salarii, taxe, chirii, utilități și rate pentru echipamente, fără să poată încasa toate lucrările executate.

În evaluarea Colegiului, prelungirea situației ar putea conduce la reducerea activității unor firme, acumularea de datorii și pierderea unor locuri de muncă.

Organizația avertizează asupra efectelor în tranzacții și investiții

Colegiul Geodezilor afirmă că indisponibilitatea sistemelor ANCPI afectează un ecosistem economic mai larg, care include tranzacțiile imobiliare, proiectele de construcții, investițiile în infrastructură și proiectele finanțate din fonduri publice sau europene.

Sistemele ANCPI sunt utilizate pentru înregistrarea și publicitatea drepturilor asupra proprietăților, eliberarea extraselor de carte funciară și recepționarea documentațiilor cadastrale.

De funcționarea lor depind și activitatea notarilor, a instituțiilor de credit, a dezvoltatorilor imobiliari și a companiilor implicate în proiecte de construcții sau infrastructură.

Potrivit Colegiului, unele proiecte pot fi întârziate atunci când continuarea investiției, efectuarea plăților sau închiderea unor etape contractuale depind de documentele cadastrale.

Organizația avertizează și că, după repornirea sistemelor, acumularea documentațiilor restante ar putea prelungi perioada necesară revenirii la un ritm normal de procesare.

Ce activități pot continua

Colegiul Geodezilor precizează că firmele și profesioniștii din domeniu își pot continua activitatea în etapele care nu depind direct de sistemele ANCPI.

Aceștia pot primi solicitări de la beneficiari, pot efectua măsurători pe teren, verificări și prelucrări de date și pot pregăti documentațiile până la etapa la care este necesar accesul la bazele de date sau aplicațiile agenției.

Finalizarea, depunerea și recepționarea lucrărilor rămân însă dependente de reluarea funcționării infrastructurii informatice.

Ce măsuri solicită Colegiul Geodezilor

Colegiul Geodezilor cere ANCPI și celorlalte autorități implicate introducerea unui mecanism temporar de acces la date, prin intermediul oficiilor teritoriale, care să permită continuarea pregătirii lucrărilor.

Organizația solicită și redistribuirea documentațiilor între oficiile teritoriale, în funcție de capacitatea de procesare disponibilă, pentru reducerea întârzierilor după reluarea activității.

Reprezentanții profesiei cer ca lucrările cu impact economic important, precum cele aferente tranzacțiilor imobiliare, investițiilor sau finanțărilor cu termene-limită, să fie prioritizate transparent.

Colegiul solicită și prelungirea termenelor administrative și contractuale afectate, astfel încât profesioniștii și beneficiarii să nu fie penalizați pentru întârzieri produse de indisponibilitatea sistemelor ANCPI.

Printre măsurile propuse se numără și amânarea temporară, fără penalități, a unor obligații fiscale ale firmelor afectate, precum și protejarea contractelor și finanțărilor aflate în derulare.

Organizația cere convocarea urgentă a unei întâlniri cu ANCPI și autoritățile competente, pentru stabilirea unui plan de măsuri și a unui calendar clar de reluare a activității.