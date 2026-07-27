Atacul cibernetic asupra Cadastrului bloca proiectele fermierilor. AFIR îi lasă să ceară fondurile fără extras de carte funciară

Fermierii și firmele din industria alimentară pot depune proiectele pentru instalarea panourilor solare chiar dacă nu reușesc să obțină extrasul de carte funciară, în contextul problemelor provocate de incidentul cibernetic care a afectat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a introdus o procedură temporară pentru a evita blocarea cererilor de finanțare depuse în cadrul schemei destinate realizării unor noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare.

Măsura se aplică în perioada 24 iulie-14 august 2026, până la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Cum pot depune proiectul fără extras de carte funciară

Solicitanții care nu pot obține datele cadastrale din cauza nefuncționării sistemului ANCPI pot completa cu cifra „0” câmpurile din cererea de finanțare aferente extrasului de carte funciară.

În secțiunea rezervată documentelor, aceștia trebuie să încarce, în locul extrasului, o „Declarație privind imposibilitatea temporară de obținere a extrasului de carte funciară”.

Prin această declarație, solicitantul precizează că datele cadastrale nu au putut fi completate, iar extrasul nu a putut fi emis din cauza indisponibilității sistemului ANCPI.

Documentele cadastrale nu sunt eliminate definitiv din procedură. AFIR va face verificările ulterior, în etapa de evaluare a proiectelor.

„Soluția implementată de AFIR permite continuarea depunerii cererilor de finanțare fără întârzieri, iar verificările privind documentele cadastrale vor fi realizate ulterior de către experții AFIR, în etapa de evaluare”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenției.

Derogarea este valabilă până pe 14 august

Procedura temporară se aplică exclusiv solicitanților care nu pot obține datele și documentele cadastrale din cauza problemelor sistemului ANCPI.

Aceștia pot folosi declarația pe propria răspundere începând cu 24 iulie și până pe 14 august 2026, când se încheie sesiunea de primire a cererilor de finanțare.

Prin derogarea anunțată, solicitanții își pot înregistra proiectele în termen, fără să aștepte restabilirea completă a serviciilor cadastrale.

Fonduri pentru producerea energiei solare la ferme și fabrici alimentare

Măsura AFIR privește sesiunea de finanțare pentru realizarea unor capacități noi de producere a energiei electrice din surse solare.

Schema se adresează întreprinderilor din sectorul agricol și din industria alimentară care vor să producă energie pentru propriul consum.

Finanțarea poate fi folosită pentru investiții în instalații fotovoltaice, în condițiile și limitele stabilite prin ghidul solicitantului. Cererile se depun online, prin portalul AFIR.

Solicitanții care au deja extrasul de carte funciară continuă procedura obișnuită. Derogarea se aplică doar celor care nu pot obține documentul din cauza indisponibilității sistemului ANCPI.

Comunicatul și instrucțiunile AFIR pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.