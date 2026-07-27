Joburile în era AI: „Cei care vor avea succes NU vor fi cei care evită tehnologia”. Ce caută firmele în 2026 la tinerii aflați la început de carieră 

Inteligența artificială a schimbat piața muncii, astfel că tinerii aflați la început de carieră trebuie să se adapteze noilor cerințe ale angajatorilor. Totuși, există competențe pe care tehnologia nu le poate înlocui și care vor conta tot mai mult în anii următori. „Nu ne așteptăm ca fiecare candidat să fie expert în AI, însă apreciem curiozitatea, deschiderea către învățare și abilitatea de a folosi tehnologia în mod inteligent pentru a-și îmbunătăți munca”, spune, pentru StartupCafe.ro, reprezentanta unei firme din domeniul construcțiilor, care utilizează noile tehnologii digitale.

În „era AI”, angajatorii nu mai evaluează exclusiv cunoștințele tehnice, ci contează pentru ei și capacitatea candidatului de a se adapta la noile tehnologii, susține Alina Podaru, founding partner & Chief People & Culture Officer, Leviatan Group of Creators.

În firma pe care o reprezintă, schimbarea se vede și în recrutare. „Am regândit în ultimii ani întregul ecosistem de recrutare, astfel încât aceste calități să fie evaluate structurat, nu doar intuitiv, de la modul în care definim rolurile, până la criteriile de interviu. Într-o industrie precum construcțiile, unde digitalizarea avansează rapid, flexibilitatea și dorința de dezvoltare devin la fel de importante ca experiența profesională”, spune Alina Podaru.

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În fața schimbărilor aduse de AI, tinerii au însă și câteva atuuri pe care tehnologia nu le poate avea. Este vorba despre competențele umane, așa numitele soft skills: capacitatea de a crea relații, de a inspira și de a lucra bine cu ceilalți.

„Inteligența artificială poate procesa informații într-un timp foarte scurt, însă nu poate înlocui empatia, curajul de a pune întrebări, creativitatea autentică sau capacitatea de a construi încredere într-o echipă. Acestea sunt calități care fac diferența în orice organizație și care vor rămâne esențiale indiferent de evoluția tehnologiei”, crede Alina Podaru.

Ea are și un mesaj pentru tinerii care se tem că AI le-ar putea lua locul de muncă: să nu privească inteligența artificială ca pe un competitor, ci ca pe un instrument pe care merită să îl învețe și să îl folosească.

„De-a lungul timpului, fiecare revoluție tehnologică a schimbat modul în care lucrăm, dar a creat și oportunități noi. Cei care vor avea succes nu vor fi cei care evită tehnologia, ci cei care înțeleg cum să o folosească pentru a deveni mai buni în profesia lor. Pentru că, în viitor, avantajul competitiv nu va fi AI, ci omul care știe să lucreze inteligent alături de AI”, spune aceasta.

Potrivit ei, tinerii aflați la începutul carierei profesionale, ar trebui să „investească” în trei direcții.

„În primul rând, alfabetizarea digitală și utilizarea inteligenței artificiale ca instrument de lucru. În al doilea rând, gândirea critică și capacitatea de a lua decizii pe baza informațiilor, nu doar a datelor. Iar în al treilea rând, competențele umane: comunicarea, colaborarea, adaptabilitatea și leadershipul” - Alina Podaru.

Întrebată de StartupCafe.ro care sunt domeniile sau meseriile despre care crede că vor fi cel mai puțin afectate de AI, Alina a spus că este vorba despre acele roluri care presupun responsabilitate directă, coordonare și interacțiune umană constantă.

„În construcții, de exemplu, managementul proiectelor, coordonarea echipelor din șantier și relația cu beneficiarii vor continua să depindă în mare măsură de oameni. Sunt roluri în care contează prezența, adaptarea la neprevăzut și capacitatea de a lua decizii în situații care nu pot fi anticipate complet. AI va deveni un partener valoros, care oferă informație și sprijin, dar coordonarea reală a oamenilor rămâne o competență profund umană”, conform ei.

Firma este membră a Camerei de Comerț Franța-România (CCIFER), organizație care marchează anul acesta 30 de ani de activitate în România. CCIFER reunește o comunitate de aproximativ 600 de companii membre, care generează împreună o cifră de afaceri de peste 47 de miliarde de euro și peste 260.000 de locuri de muncă directe în economia locală. Mai mult de 65% dintre companiile membre sunt IMM-uri.