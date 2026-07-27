Un fond american investește până la 15 milioane de dolari în Norofert. Producătorul român de fertilizatori se extinde în SUA și Brazilia

Fondul american de investiții GEM Global Yield, cu sediul în New York, va putea investi până la 15 milioane de dolari în Norofert, producător român de fertilizatori și alte inputuri pentru agricultură. Banii vor susține dezvoltarea producției și extinderea companiei pe piețele din Statele Unite și Brazilia.

Acordul de finanțare a fost semnat între GEM Global Yield și Vlad Andrei Popescu, președintele Consiliului de Administrație și acționar semnificativ al Norofert, potrivit unui raport transmis luni, 27 iulie 2026, Bursei de Valori București.

Fondul american va putea cumpăra de la Vlad Popescu acțiuni Norofert, tranzacționate la BVB sub simbolul NRF, în limita unei valori totale de până la 15 milioane de dolari.

Tranzacțiile se vor putea desfășura în mai multe etape, pe parcursul unei perioade de trei ani.

Cum vor ajunge banii la Norofert

Acordul nu presupune transferarea imediată a celor 15 milioane de dolari direct către Norofert.

Mecanismul prevede că GEM Global Yield va putea cumpăra acțiuni de la Vlad Popescu, iar fondurile obținute de acționar în urma acestor tranzacții vor fi direcționate ulterior către finanțarea companiei.

Banii vor putea ajunge la Norofert fie sub forma unor împrumuturi acordate companiei de către acționar, fie prin participarea acestuia la viitoare operațiuni de majorare a capitalului social.

Operațiunile vor fi realizate în funcție de termenii contractului, de aprobările corporative necesare și de prevederile legislației pieței de capital.

Prin urmare, suma de 15 milioane de dolari reprezintă plafonul maxim al acțiunilor care vor putea fi cumpărate prin acest mecanism în următorii trei ani, nu o investiție realizată integral la momentul semnării acordului.

Banii vor susține producția din SUA și Brazilia

Norofert anunță că finanțarea atrasă prin acordul cu fondul american va susține planurile sale de dezvoltare pe piețele din Statele Unite și Brazilia.

Compania nu a precizat în raport cum va fi împărțită suma între cele două piețe sau ce investiții concrete vor fi realizate.

Norofert operează din 2024 o fabrică în Dakota de Sud, în regiunea Midwest, una dintre cele mai importante zone agricole ale Statelor Unite.

Compania produce local, inclusiv cu materii prime dezvoltate în România, și distribuie produsele în mai multe state americane. Norofert a intrat și pe piața din Florida, unde și-a adaptat produsele pentru culturi precum citricele și trestia de zahăr.

Extinderea a continuat în 2025, când producătorul român a deschis o fabrică în statul Santa Catarina din Brazilia. Compania estima anterior că aproximativ 40% din veniturile grupului ar putea proveni, în următorii doi ani, din operațiunile desfășurate în SUA și Brazilia.

De la un grajd dezafectat la fabrici în SUA și Brazilia

Acordul cu fondul american marchează o nouă etapă în dezvoltarea unei companii care a pornit producția în condiții mult mai modeste.

Vlad Popescu a preluat conducerea afacerii de familie în 2015, la vârsta de 28 de ani, după retragerea tatălui său din motive medicale. În loc să continue activitatea de distribuție, antreprenorul a schimbat direcția businessului către producția de inputuri pentru agricultură, în special pentru segmentul ecologic.

Primele produse au fost dezvoltate împreună cu cercetători români, iar formulele inițiale au fost realizate într-un grajd dezafectat. Validarea a venit direct de la fermierii care au acceptat să testeze produsele.

„Am așteptat telefonul să vedem dacă produsele au funcționat. Când am aflat că da, acela a fost momentul care ne-a dat curaj”, a povestit Vlad Popescu în podcastul StartupCafe „Idei și Antreprenori”.

Accelerarea companiei a venit în 2019, odată cu atragerea unei finanțări prin plasament privat. Banii au permis mutarea într-o fabrică modernă, dezvoltarea capacităților de producție și extinderea echipei comerciale.

În martie 2020, Norofert s-a listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Compania a folosit accesul la capital inclusiv pentru investiții în cercetare și tehnologie și și-a dezvoltat propriul laborator, unde lucrează cu microorganisme și bacterii folosite în fertilizanți și tratamente pentru semințe.

Vlad Popescu a explicat pe larg în podcastul „Idei și Antreprenori” cum a trecut Norofert de la distribuție la producție și de la primele formule realizate într-un grajd la fabrici în Statele Unite și Brazilia.

Cine este fondul american GEM Global Yield

GEM Global Yield face parte dintr-un grup global de investiții cu sediul în New York.

Potrivit datelor comunicate de Norofert, grupul administrează active în valoare de 3,4 miliarde de dolari și a finalizat peste 590 de tranzacții în 70 de țări.

Norofert va informa investitorii pe măsură ce sunt parcurse etapele acordului, inclusiv cu privire la tranzacțiile cu acțiuni și la finanțările acordate efectiv companiei de către acționar.

Norofert este listată pe piața AeRO Premium a Bursei de Valori București, sub simbolul NRF. Compania are un capital social de peste 8,34 milioane de lei, împărțit în aproximativ 20,86 milioane de acțiuni.