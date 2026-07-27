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Obligațiuni Autonom de 30 de milioane de euro, cu dobândă de 5,97%, au intrat luni la tranzacționare la BVB

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O nouă emisiune de obligațiuni Autonom Services, în valoare de 30 de milioane de euro, au intrat luni, 27 iulie 2026, la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

Obligațiunile sunt tranzacționate sub simbolul AUT31E, au o dobândă fixă de 5,97% pe an și ajung la scadență la 7 iulie 2031, potrivit comunicatului publicat de Bursa de Valori București.

Emisiunea cuprinde 300 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100.000 de euro. Titlurile sunt negarantate și nesubordonate, iar dobânda este plătibilă anual.

Autonom a atras anterior cele 30 de milioane de euro printr-un plasament privat destinat investitorilor instituționali. La ofertă au participat nouă investitori instituționali, iar emisiunea a fost suprasubscrisă.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea strategiei de dezvoltare a companiei și a obiectivelor de sustenabilitate asumate de Autonom.

Compania mai are listate la BVB două emisiuni de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate: una de 48 de milioane de euro, scadentă în noiembrie 2026, și una de 30 de milioane de euro, scadentă în 2029.

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