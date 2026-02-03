GDPR: Și partidul AUR a fost amendat acum în baza celebrei legi a Uniunii Europene

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion, tocmai a fost sancționat cu 1.000 EUR de Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), după ce o persoană a reclamat că partidul nu i-a respectat drepturile prevăzute de GDPR.

ANSPDCP a amendat AUR după ce a constatat că nu a răspuns unei cereri prin care o persoană și-a exercitat drepturile de acces, ștergere și opoziție asupra datelor sale, în contextul primirii unei scrisori personalizate cu conținut electoral în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025.

Pentru acest lucru, partidul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5.089 lei echivalentul a 1.000 EUR. Investigația a fost finalizată în luna ianuarie 2026, anunță Autoritatea pentru protecția datelor.

Totodată, AUR este obligat să transmită un răspuns scris la cererea persoanei vizate și să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor personale cu GDPR, prin implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare, inclusiv instruirea personalului, astfel încât să analizeze și să soluționeze corect toate cererile persoanelor vizate în termenele și condițiile prevăzute de regulament.

Amintim că anul trecut, în vară, și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost sancționat de Autoritatea pentru protecția datelor personale cu două amenzi GDPR în valoare totală de 10.000 EUR, după ce site-ul său a instalat cookie-uri fără consimțământul utilizatorilor.

Investigația finalizată în luna iunie 2025 a fost declanșată în urma unei sesizări privind încălcarea Regulamentului UE 2016/679 și a vizat site-ul calingeorgescu.ro, a confirmat pentru StartupCafe.ro Alina Săvoiu, șef al Biroului juridic și comunicare în cadrul ANSPDCP.

În perioada 6 decembrie 2024 – 3 aprilie 2025, site-ul administrat de Călin Georgescu a permis stocarea și accesarea informațiilor pe dispozitivele utilizatorilor prin instalarea de module cookie, fără obținerea consimțământului expres al acestora și fără a-i informa în prealabil, contrar prevederilor articolului 4, alineatul (5) din Legea nr. 506/2004.

Ca atare, Călin Georgescu a fost sancționat astfel: