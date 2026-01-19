Skip to content

GDPR 2026: Firma de anvelope Continental, amendă de 15.000 EUR. Motivul sancțiunii

Sursă: © Jakub Jirsak | Dreamstime.com

Firma de anvelope Continental a sancționată de statul român cu două amenzi în valoare totală de 15.000 EUR, în baza Regulamentului GDPR, pentru acces neautorizat la datele personale ale unor angajați și foști angajați, inclusiv informații medicale.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat, în luna decembrie 2025, o investigație la firma Continental Automotive Products SRL. Investigația a început după ce firma a raportat o încălcare a securității datelor personale, conform Regulamentului UE 2016/679 - GDPR.

„Potrivit celor menționate în formularul de notificare, a fost distribuit, la nivel intern, în mod repetat, un fișier excel care conținea un centralizator cu salariații operatorului, inclusiv date medicale. Fișierul excel conținea date din certificatele medicale ale angajaților și foștilor angajați dintr-o anumită perioadă de timp”, spune ANSPDCP.

Autoritatea pentru protecția datelor susține că firma nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice suficiente pentru a garanta securitatea datelor și reziliența sistemelor de prelucrare. Această vulnerabilitate a permis accesul neautorizat la o serie de date personale pentru un număr semnificativ de angajați și foști salariați.

„Astfel, s-a constatat o lipsă de responsabilitate a operatorului în implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate care să reducă la minimum riscul de divulgare/acces neautorizat la datele cu caracter personal”, susține ANSPDCP.

Ca atare, firma a fost sancționată astfel:

  • cu amendă în cuantum de 25.455 lei (echivalentul a 5.000 EUR), pentru încălcarea art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679;
  • cu amendă în cuantum de 50.911 lei (echivalentul a 10.000 EUR), pentru încălcarea art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Firma trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru toate prelucrările de date personale, inclusiv un sistem de monitorizare și control care să permită identificarea rapidă a eventualelor incidente de securitate.

