Un furnizor francez de servicii cloud vrea să dezvolte modele AI și să rivalizeze cu startup-ul Mistral

Compania franceză OVHcloud, cel mai mare furnizor european de servicii cloud, intenţionează să dezvolte propriile modele avansate de inteligenţă artificială, într-un demers care ar putea transforma grupul într-un concurent european direct pentru Mistral AI, relatează Reuters.

Directorul general al companiei, Octave Klaba, a declarat la conferinţa VivaTech de la Paris că Europa are nevoie de alternative la sistemele de inteligenţă artificială dezvoltate în SUA şi China, mai ales după suspendarea recentă a unor modele avansate ale companiei americane Anthropic pentru utilizatorii din afara SUA.

„A devenit foarte clar pentru noi că, dacă nu stăpânim această tehnologie, nu ne putem garanta viitorul”, a afirmat Klaba.

Potrivit acestuia, costurile pentru dezvoltarea unui model AI de ultimă generaţie au scăzut semnificativ datorită progreselor în domeniul cipurilor, al tehnicilor de antrenare şi al utilizării datelor sintetice. Dacă un astfel de proiect necesita anterior investiţii de aproximativ 1 miliard EUR, acum poate fi realizat cu 150–200 milioane EUR.

OVHcloud consideră că industria inteligenţei artificiale intră într-un „al doilea val” de dezvoltare, în care noi companii pot construi pe baza progreselor realizate de liderii actuali, precum OpenAI, Anthropic şi Mistral.

Compania nu vrea să creeze un singur model, ci o familie de modele specializate pentru diferite sarcini.

„Niciun model nu poate face singur toată magia”, a explicat Klaba.

OVHcloud a finalizat deja etapa de pre-antrenare a unui prim model folosind Jupiter, cel mai rapid supercomputer din Europa. Proiectul este realizat şi cu ajutorul startup-ului DragonLLM, achiziţionat recent de grupul francez.

Compania precizează că nu va utiliza datele clienţilor pentru antrenarea modelelor sale şi intenţionează să le publice ulterior în regim open-source, după ce acestea vor atinge un nivel de performanţă considerat suficient de competitiv.

Iniţiativa vine într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să îşi reducă dependenţa tehnologică de SUA şi China şi să îşi consolideze suveranitatea digitală în domeniul inteligenţei artificiale.