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Comisia Europeană analizează efectele deciziei Anthropic de a restricţiona accesul la modelele sale de inteligenţă artificială

Anthropic
Anthropic Sursă: © Rokas Tenys | Dreamstime.com
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Comisia Europeană a anunţat că evaluează consecinţele practice ale noilor restricţii impuse de SUA asupra companiei Anthropic şi a subliniat că astfel de măsuri nu ar trebui să discrimineze partenerii şi aliaţii Washingtonului, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Declaraţia vine după ce Anthropic a anunţat vineri că va dezactiva brusc cele mai avansate modele de inteligenţă artificială ale sale pentru toţi utilizatorii, ca urmare a unei directive americane privind controlul exporturilor. Autorităţile de la Washington au cerut suspendarea accesului la aceste modele pentru cetăţenii străini, invocând motive de securitate naţională.

„Vedem o nouă generaţie de modele de inteligenţă artificială extrem de performante care ajung pe piaţă. Aceste modele oferă beneficii importante, inclusiv în domeniul apărării cibernetice, dar ridică şi preocupări serioase privind securitatea informatică, ce trebuie abordate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier.

Oficialul european a precizat că măsurile adoptate pentru gestionarea acestor riscuri nu ar trebui să fie discriminatorii faţă de partenerii Statelor Unite.

„Considerăm că măsurile de precauţie luate în acest context nu trebuie să discrimineze partenerii”, a afirmat Regnier.

Comisia Europeană consideră că situaţia reprezintă încă un argument pentru consolidarea independenţei tehnologice a Uniunii Europene.

„Această evoluţie ilustrează încă o dată de ce Europa trebuie să îşi întărească suveranitatea tehnologică. Analizăm cu atenţie consecinţele practice pentru utilizatorii europeni ai acestor servicii”, a adăugat purtătorul de cuvânt al executivului european.

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