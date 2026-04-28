Skip to content

Polonezii de la Froo au ajuns la 204 magazine în România, în anul 2026

Grupul polonez de comerț Żabka, ce operează în România prin lanțul de magazine de proximitate Froo, a ajuns la un total de 204 astfel de unități pe piața românească, potrivit unui comunicat transmis marți comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

În primele 3 luni ale anului 2026, s-au deschis 32 de magazine Froo în România, rețeaua ajungând astfel la 204 unități în 2 ani pe piața de aici.

Grupul polonez Żabka a pătruns în România în februarie 2024, cumpărând pachetul majoritar al firmei DRIM Daniel Distribuție de la antreprenorii români Radu Trandafir, Marcela Trandafir și Ioana Ionițescu.

În total, în Polonia și România, rețeaua Żabka (inclusiv Froo) a ajuns la 12.750 de unități la sfârșitul lunii martie 2026.

În trimestrul I al anului 2026, Grupul Żabka a deschis 403 de magazine noi în Polonia și 32 în România.

Expansiunea este susținută de un record de 2.742 de noi antreprenori francizați integrați în rețeaua Żabka în ultimele 12 luni.

Grupul polonez spune că rămâne astfel pe traiectoria de a-și atinge ținta pentru 2026 de peste 1.300 de deschideri de magazine noi.

Până la sfârșitul anului 2028, se estimează că rețeaua va ajunge la aproximativ 16.000 de magazine.

În trimestrul I al anului 2026, compania poloneză a raportat vânzări totale de 7,4 miliarde de zloți (1,7 miliarde EUR). Veniturile companiei s-au cifrat la 6,5 miliarde de zloți (1,5 miliarde EUR), însă firma a înregistrat pierderi nete ajustate de 51 milioane de zloți (12 milioane EUR) în primele 3 luni ale anului 2026.

Afaceri

