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Cea mai mare finanțare din istoria Băncii Transilvania susține achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding

Cea mai mare finanțare din istoria Băncii Transilvania susține achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding
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Banca Transilvania anunță acordarea celei mai mari finanțări din istoria sa și din piața finanțărilor bilaterale din România, prin care sprijină achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding. Tranzacția contribuie la consolidarea capitalului românesc într-un sector-cheie al economiei.

Achiziția este un pas strategic pentru Pavăl Holding, care își extinde prezența într-un domeniu esențial pentru viața de zi cu zi și pentru dinamica pieței de retail din România.

„Este un moment de referință inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susține campioni locali și proiecte de anvergură. Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri. Mulțumim clientului nostru Pavăl Holding pentru încredere și pentru parteneriatul pe care l-am construit în timp, împreună” – Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

„Felicităm Pavăl Holding pentru această achiziție, una dintre cele mai importante tranzacții atât din piața de M&A din România, cât și din retailul românesc. Mulțumim echipei Pavăl Holding pentru colaborarea deosebită în tot acest proces complex și ambițios” – Cosmin Călin, Director General Adjunct Large Corporate, Banca Transilvania.

„Le mulțumim partenerilor de la Banca Transilvania pentru seriozitatea și implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui proces. Credem că lucrurile importante și valoroase se construiesc în timp, prin încredere și parteneriate solide, iar această colaborare este un bun exemplu în acest sens” – Karina Pavăl, Vicepreședinte Pavăl Holding.

Cu peste 550.000 de companii în portofoliu, Banca Transilvania este principalul partener al mediului de afaceri românesc, susținător al investițiilor care transformă economia.

Articol susținut de Banca Transilvania

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