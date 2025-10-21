FOTO Un mare producător de inputuri agricole din România și-a deschis fabrică în Brazilia, cu o investiție de 500.000 EUR

Un mare producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură din România anunță marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lansarea oficială a unei fabrici în Brazilia, cu o investiție totală de jumătate de milion de euro.

Compania Norofert, listată pe piața AeRO (simbol BVB: NRF) a Bursei de Valori București anunță lansarea oficială a liniei de producție de îngrășăminte Norofert Brasil LTDA în Chapeco, Brazilia. Proiectul de accesare a pieței din Brazilia a început în august 2023, iar compania Norofert Brasil LTDA a fost înființată în 2024 în parteneriat cu Grupul Engenutri, cu participație egală alături de Norofert S.A.

Construcția liniei de producție a durat aproximativ un an, iar valoarea investiției este de jumătate de milion de euro, finanțată în mod egal de ambii parteneri, transmite compania.

„Noua facilitate de producție, cu o capacitate de 15.000 litri pe zi, reprezintă un pas important în direcția internaționalizării modelului de afaceri Norofert, fiind construită după același concept tehnologic implementat în Dakota de Sud, SUA. Linia de producție va utiliza bacterii produse în laboratorul de cercetare de la Filipeștii de Pădure (România), centru de excelență pentru biotehnologie agricolă și nucleul activităților de cercetare ale companiei”, se mai arată în comunicat.

Sub brandul Norofert au fost omologate în prima etapă 16 produse, adaptate culturilor locale de porumb, soia, grâu, trestie de zahăr și cultura de cafea.

În următorii trei ani, cele două unități de producție din Brazilia și SUA ar putea genera până la 40% din cifra de afaceri consolidată, estimează compania.

„Ne dorim ca Norofert să devină un ambasador al inovației românești în agricultura internațională, în parteneriat cu piața de capital. Pentru companiile românești care investesc și cresc, mai ales în perioade dificile, investițiile oferă oportunitatea de a accelera dezvoltarea și de a consolida avantajele competitive. Lansarea oficială a liniei de producție Norofert în Brazilia reprezintă o reușită pentru o companie românească într-una dintre cele mai mari și dinamice piețe agricole din lume. Este o dovadă a capacității noastre de a adapta și de a scala modelele de afaceri în contexte economice și geografice diferite. Brazilia ne oferă oportunități vaste, cu cele peste 96 de milioane de hectare de teren arabil și o cerere în creștere pentru produse bazate pe microorganisme și soluții inovatoare de nutriție a plantelor”, spune Vlad Popescu, Președintele Consiliului de Administrație, Norofert.

Norofert, companie fondată în anul 2000 de către familia Popescu, se ocupă cu cercetarea pentru agricultura regenerativă și este printre cei mai mari producători de inputuri din România.

Compania a dezvoltat în ultimii ani capacități proprii de producție atât în aria inputurilor, cât și de farming agricol. Cu 85 produse în portofoliu, compania se adresează atât fermierilor din agricultura convențională, cât și din cea ecologică, cu o nișă nouă a produselor convenționale lichide.

Din 2020 compania este listată la Bursa de Valori București pe piața AeRO și din octombrie 2021 acțiunile Norofert sunt incluse în indicele BETAeRO. De-a lungul celor 5 ani de activitate în piața de capital, Norofert a atras 14 milioane de lei prin majorări de capital și 18,5 milioane de lei două emisiuni de obligaţiuni corporative. Obligațiunile corporative ale companiei sunt tranzacționate în piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul NRF29 începând cu 27 ianuarie 2025.