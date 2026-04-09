Skip to content

Meta (Facebook) lansează primul model AI al laboratorului de „superinteligență”

Logoul Meta AI
Sursă: © Rokas Tenys | Dreamstime.com

Compania Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, lansează modelul de inteligență artificială Muse Spark, primul dezvoltat de divizia „Superintelligence Labs”, înființată anul trecut.

Modelul AI este nativ multimodal cu „raționament” și este descris de laborator ca fiind primul produs al „unei revizuiri de la zero a eforturilor de AI” ale Meta, scrie compania.

Muse Spark este disponibil acum pe platforma Meta AI, atât pe web, cât și în aplicațiile de mobil, iar laboratorul oferă acces și la API-uri pentru câțiva utilizatori momentan.

Testele arătate de Meta arată o performanță comparabilă și, în unele teste, mai bună decât modele ca GPT-5.4 (OpenAI), Gemini 3.1 Pro (Google) sau Opus 4.6 Max (Anthropic).

În același timp, Muse Spark va primi în mod treptat și modul „Contemplating”, care orchestrează mai mulți agenți ce raționează în paralel. „Contemplating” ar oferi îmbunătățiri semnificative ale capabilităților în sarcini provocatoare, susține Meta.

Acesta este primul model AI lansat de laboratorul de „superinteligență” al Meta, înființat anul trecut. De atunci și până acum, Meta a încercat, și a și reușit, să atragă nume grele din zona AI în noua divizie, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a susținut că firma lui Zuckerberg a încercat să atragă angajați din compania-mamă a ChatGPT cu prime de peste 100 milioane dolari.

La șefia diviziei „Superintelligence Labs” se află Alexandr Wang, fondatorul startup-ului Scale AI, care oferă cantităţi mari de date etichetate sau date curate pentru antrenarea modelelor de inteligenţă artificială, cumpărat majoritar de Meta cu peste 14 miliarde dolari.

Smart Tech

