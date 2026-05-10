FOTO. Cum arată platforma online prin care firmele românești vor aplica în programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, cu buget total de 288 milioane lei

Programul de finanțare SME Eco-Tech, în valoare totală de 288 de milioane de lei, pentru investiții în firme mici și mijlocii (IMM) românești, ar urma să se deschidă la finalul lunii mai 2026, iar, între timp, platforma online de aplicare la ajutoare a fost prezentată de un oficial din Ministerul Economiei. Pentru ca antreprenorii din comunitatea StartupCafe.ro să fie deja familiarizați cu aplicația web de înscrieri la finanțare, publicăm principalele elemente ale portalului.

Sistemul online pentru schema de ajutoare SME Eco-Tech nu este încă „live”, dar până va fi lansat oficial, antreprenorii noștri au la dispoziție câteva imagini, în avans, în condițiile în care este un program în care se aplică regula „primul venit-primul servit”.

Vorbim despre fondurile oferite de Guvernul Elveției pentru sprijinirea antreprenorilor din România. Spre deosebire de precedentul program de fonduri elvețiene, Ministerul Economiei de la București a renunțat la documentația pe hârtie.

De asemenea, liderul sectorului bancar românesc, Banca Transilvania, și alte 4 bănci au fost coopetate ca partenere în program.

„Tot procesul este digitalizat complet în sensul de depunere, evaluare, contractare. Am renunțat la formatul de hârtie, totul se transmite digital, prin semnătura electronică”, a explicat Adrian Panait, director adjunct în Ministerul Economiei.

El a prezentat sistemul informatic pentru aplicarea în program și a subliniat că cel mai important element este planul de cheltuieli.

Principalele elemente ale aplicației web de înscrieri la programul SME Eco-Tech 2026, au fost prezentate de oficialul Ministerului Economiei:

„Avem o rubrică de transparență care va fi tot timpul accesibilă a aplicanților și unde vor putea vedea exact stadiul pe care îl are dosarul respectiv. Că este în evaluare, că e în clarificări, că e în contestații, este acceptat, e în contractare, în decont sau așa mai departe.

Contul cu user și parolă se va face prin editarea unui profil.

După ce se completează toate datele și se acceptă termenii și condițiile, după ce se editează profilul, se va descărca un formular. Formularul se va semna cu semnătură electronică.

Calitatea de reprezentant legal sau împuternicit trebuie selectată de la început, după care acel formular se urcă în aplicație și deja primul pas a fost făcut și putem trece mai departe cu cont făcut în perioada de depunere.

În aplicație, în partea stângă sunt toate folderele de evaluare, contractare decont, plată, comunicare sau modificări- o să vadă în timp real stadiul evaluării sau stadiul contractării sau documentele de contract, de decont, de plată sau comunicare, sau eventualele modificări.

Tot acolo veți găsi contestațiile dacă va fi nevoie, dacă vom ajunge acolo, scrisorile de acceptare din partea ministerului și așa mai departe.

Este un formular simplu, NU este un plan de afaceri. E un formular simplu cu câteva câmpuri care trebuie completate.

E un formular simplu cu câteva câmpuri care trebuie completate. În prima parte de date generale se completează datele firmei, se selectează banca parteneră din cele cinci incluse, neapărat calitatea de reprezentant legal sau împuternicit. Când se selectează reprezentant legal, asta înseamnă că datele pot fi importate din profilul trecut la pasul 1. Dacă se selectează împuternicit, se va deschide un nou câmp unde se vor solicita datele împuternicitului. Se completează adresa companiei, datele financiare pe doi ani anteriori, o declarație pe propria răspundere.

Planul de cheltuieli este cel mai important. Trebuie completate toate liniile și categoriile. Categoriile vor fi deja cu cheltuielile eligibile din procedură, descrierea echipamentului respectiv, numărul de bucăți, preț, valoare și valoare eligibilă”.

Valoarea sprijinului financiar care îl va putea accesa o firmă în cadrul programului SME Eco-Tech

Sprijinul financiar oferit IMM-urilor în cadrul acestui Program constă într-un grant la un nivel de maximum 40%, dar nu mai mult de 50.000 CHF (echivalent în lei) din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții în echipamente / tehnologii / soluții / sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, în echipamente de colectare, reciclare, reutilizare, precum și în alte echipamente tehnologice convenționale.

Minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente proiectului de investiții, dar nu mai puțin de 75.000 CHF (echivalent în lei), vor fi asigurate de beneficiari prin intermediul unui credit bancar obținut de la instituțiile de credit partenere, în condiții avantajoase de piață și prin intermediul programului.

Solicitările de finanțare vor conține un proiect de investiții în valoare minimă de 668.100 lei cheltuieli eligibile pe program, din care valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN) nu poate depăși suma de 267.240 lei, iar valoarea creditului nu poate fi mai mică de 400.860 lei.

Valoarea minimă obligatorie a unui proiect de investiții este de 668.100 lei, proiectul cuprinzând, în acest caz, numai cheltuieli eligibile în cadrul Programului, din care maximum 267.240 lei reprezintă AFN și minimum 400.860 lei reprezintă credit;

Sprijinul financiar destinat firmelor românești are ca obiectiv general transformarea verde și digitală a întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din industria prelucrătoare românească, cu scopul îmbunătățirii amprentei acestora asupra mediului.

Finanțarea este destinată firmelor mici (10-49 salariați) și firmelor mijlocii (50-249 salariați).

Microîntreprinderile (sub 10 salariați) NU sunt eligibile în cadrul programului SME Eco-Tech.

„Programul pentru Consolidarea IMM-urilor prin acces îmbunătățit la finanțare – SME Eco-Tech urmează a fi lansat în a doua jumătate a anului 2025, după ce, conform prevederilor acordului de implementare, MEDAT va pregăti infrastructura IT necesară și va încheia parteneriatul cu instituțiile de credit interesate în implementarea acestui nou program” - subliniază Ministerul Economiei.

„Primul venit – primul servit”

Atunci când se va deschide sesiunea de înscrieri, solicitările de finanțare vor fi înregistrate de către aplicanți prin intermediul unui formular de înscriere electronic ce va fi disponibil pe platforma electronică a MEDAT o perioadă de 30 zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea bugetului alocat Programului sau a deschiderii unei noi sesiuni.

Accesul la finanțare în cadrul Programului se face conform principiului „primul venit – primul servit”, conform procedurii oficiale. Principiul „primul venit - primul servit” este o regulă de organizare și alocare a unei poziții la momentul înscrierii, prin care persoanele juridice care se înscriu primele beneficiază de verificare administrativă și de eligibilitate înaintea celor care se înscriu ulterior.

Programul va fi gestionat și implementat de către MEDAT, în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu instituțiile de credit selectate, până la 31 mai 2029.

Bugetul și valoarea ajutoarelor acordate prin schema de finanțare SME Eco-Tech

Bugetul acestui program este de 288,8 milioane lei (54.041.886 franci elvețieni - CHF), din care 70% reprezintă contribuția elvețiană (202,2 milioane lei) și 30% contribuția proprie a MEDAT de la bugetul de stat (86,6 milioane lei).

Sprijinul financiar oferit IMM-urilor în cadrul acestui Program constă într-un grant la un nivel de maximum 40%, dar nu mai mult de 50.000 CHF (echivalent în lei) din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții în echipamente / tehnologii / soluții / sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, în echipamente de colectare, reciclare, reutilizare, precum și în alte echipamente tehnologice convenționale.

Minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente proiectului de investiții, dar nu mai puțin de 75.000 CHF (echivalent în lei), vor fi asigurate de beneficiari prin intermediul unui credit bancar obținut de la instituțiile de credit partenere, în condiții avantajoase de piață și prin intermediul programului.

Solicitările de finanțare vor conține un proiect de investiții în valoare minimă de 668.100 lei cheltuieli eligibile pe program, din care valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN) nu poate depăși suma de 267.240 lei, iar valoarea creditului nu poate fi mai mică de 400.860 lei.

Valoarea minimă obligatorie a unui proiect de investiții este de 668.100 lei, proiectul cuprinzând, în acest caz, numai cheltuieli eligibile în cadrul Programului, din care maximum 267.240 lei reprezintă AFN și minimum 400.860 lei reprezintă credit;

În program, au fost deja atrase și bănci partenere, pentru împrumutul contractat de către beneficiarul ajutorului de minimis, în condiții de piață, reprezentând minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 800 de beneficiari în total, până în 2029. De asemenea, se estimează crearea a cel puțin 800 d elocuri de muncă noi, având îm vedere că fiecare firmă beneficiară va trebui să înființeze un nou loc de muncă și să păstreze locurile de muncă pe care le aveau deja. În total, prin program ar urma să se facă investiții de 100 milioane franci elvețieni.

Acum, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2026, Ministerul Economiei are 100 de milioane de lei credite de angajament și 100 de milioane de lei credite bugetare pentru SME Eco-Tech.

Lista băncilor partnere în cadrul programului SME Eco-Tech

Firmele românești eligibile vor avea la dispoziție 5 bănci, inclusiv liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania, pentru a accesa împrumuturi în cadrul programului de ajutoare SME Eco-Tech, susținut cu fonduri elvețiene.

Ministerul Economiei a publicat recent lista băncilor partenere selectate în programul SME Eco-Tech:

Banca Transilvania

BRD

CEC Bank

UniCredit

ProCredit

Toate cele 5 bănci vor oferi credite bancare, cu dobândă Robor la 6 luni + max.3,5% pe an. Comisioanele diferă ușor, conform tabelului cu ofertele depuse (vezi oferta băncilor).

Resurse utile SME Eco-Tech:

Procedura inițială și anexele sale (în forma din 2025):

Consultă secțiunea SME Eco-Tech de pe site-ul Ministerului Economiei.

de pe site-ul Ministerului Economiei. Email: infoecotech@imm.gov.ro

Call Center: 0219059

Ordinul MEDAT 535/2026, care modific procedura și acordul de finanțare: