Finanțare pentru startup-uri românești și IMM-uri tech, printr-un mecanism permanent de investiții

Guvernul intenționează să creeze un „mecanism permanent” de finanțare a startup-urilor românești și a firmelor mici și mijlocii (IMM) de tehnologie, potrivit unui memorandum privind înființarea unui Fond de Fonduri, adoptat de Executiv.

În ședința de guvern de joi, 21 mai 2026, Guvernul a adoptat un memorandum cu tema Acordului de principiu privind înființarea unui Fond de Fonduri la nivel național administrat de Fondul European de Investiții și semnarea Memorandumului de Înțelegere între Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții.

Memorandumul prevede continuarea dezvoltării pieței de investiții de tip private equity și venture capital din România prin crearea unui nou Fond de Fonduri administrat de Fondul European de Investiții (FEI), în parteneriat cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID).

În acest context, Guvernul susține că urmărește „crearea unui mecanism permanent de finanțare pentru start-up-uri, IMM-uri și companii românești aflate în dezvoltare, prin atragerea atât a capitalului public, cât și a investițiilor private și instituționale”.

Potrivit memorandumului, viitorul Fond de Fonduri ar urma să aibă un buget indicativ de aproximativ 200 milioane euro și să devină operațional începând cu anul 2027, cu obiectivul de a sprijini start-up-uri, IMM-uri și companii românești aflate în faze de creștere și expansiune.

Investițiile vor fi orientate către sectoare strategice precum:

• Cercetare-dezvoltare și producție în transformare digitală (semiconductori, inteligență artificială, tehnologii cuantice, Internet-of-Things);

• Generarea și stocarea de energie curată și sigură (inclusiv baterii);

• Securitate și apărare;

• Agricultură inteligentă (smart farming / agri-tech) și economie circulară;

• Sănătate și biotehnologii (life sciences), robotică;

• Materii prime critice și lanțurile lor de valoare.

Implementarea se va realiza prin intermediul unor fonduri specializate de private equity și venture capital selectate de FEI.

Calendarul indicativ de implementare, presupune semnarea unui Memorandum de Înțelegere între FEI și BID și ulterior a Acordului de mandat între FEI și BID, urmând ca fondul să fie lansat începând cu anul 2027.