Ratingul Sustainalytics confirmă performanța BT în gestionarea ariei ESG

Banca Transilvania a obținut și în acest an ratingul ESG Risk în categoria Low Risk, cu un scor 15, în urma evaluării realizate de Sustainalytics. Rezultatul confirmă robustețea programelor, practicilor și politicilor băncii pentru gestionarea ariei ESG - mediu, social și guvernanță.

Luând în considerare acest rating, Banca Transilvania este pe locul 127 din aproape 1.000 de bănci la nivel mondial și pe locul 44 din aproape 600 de bănci la nivel regional.

Ce arată ratingul Băncii Transilvania:

Expunere limitată la riscurile ESG:sub media din sectorul băncilor regionale.

Gestionarea adecvată a aspectelor ESG: ratingul confirmă faptul că banca administrează eficient riscurile de mediu, sociale și de guvernanță, contribuind la un profil general de risc scăzut.

Calitatea managementului ESG: banca are procese solide pentru identificarea, prevenirea și gestionarea riscurilor, precum și practici solide de guvernanță ESG.

Transparență: Raportarea ESG este aliniată standardelor internaționale și celor mai bune practici din industrie.

Integrarea sustenabilității în business: ratingul reflectă progresul constant al băncii în includerea principiilor de sustenabilitate în modelul său de business.

Credibilitatea evaluării externe: analiza realizată de Sustainalytics este un reper obiectiv și recunoscut internațional privind performanța ESG a BT.

Evoluția BT ESG Risk Rating

Sustainalytics, unul dintre cei mai relevanți furnizori globali de ratinguri ESG

Sustainalytics este unul dintre cei mai importanți furnizori globali de ratinguri ESG (Environmental, Social, Governance), parte a grupului Morningstar. Agenția evaluează companiile în funcție de expunerea la riscuri ESG specifice industriei și de capacitatea lor de a le gestiona eficient, oferind investitorilor un reper standardizat și larg utilizat pentru evaluarea performanței și riscurilor de sustenabilitate.

