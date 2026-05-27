Consultanță și credite pentru achiziționarea unei locuințe, prin BT Mortgage Centers

Banca Transilvania a deschis patru Mortgage Centers în București și Cluj-Napoca, dedicate consultanței și acordării creditelor pentru achiziția unei locuințe.

În cadrul BT Mortgage Centers, întregul flux – de la analiza inițială, pregătirea documentației și până la aprobarea creditului – este gestionat de un consultant dedicat. Această abordare asigură coerență, continuitate și confort pentru clienți, care beneficiază de suport complet: evaluarea situației financiare, analiza costurilor, stabilirea nivelului avansului optim, simulări online de credit și estimarea impactului financiar pe termen lung.

Centrele sunt destinate inclusiv românilor din diaspora care doresc să cumpere o proprietate în România, oferindu-le acces facil la consultanță și soluții de finanțare.

Unde se află BT Mortgage Centers:

Programul BT Mortgage Centers este extins față de cel standard al băncii: de luni până vineri, între orele 9:00 și 19:00. Pentru o experiență cât mai rapidă, banca recomandă programarea online, prin site-ul BT.

„Un credit pentru locuință este mai mult decât o finanțare. Este începutul unui drum, un angajament pe termen lung, o investiție majoră și un pas esențial spre stabilitate și siguranță. De aceea am creat BT Mortgage Centers, dedicate celor care pornesc în această călătorie, unde clienții găsesc claritate și îndrumare, într-un moment în care visul devine plan, iar planul devine realitate”. - declară Anca Crăciun, Director Coordonator Private, Premium Banking și Produse Retail, Banca Transilvania.

Dinamica pieței imobiliare din România

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea proprietarilor de locuințe: aproximativ 94% dintre români dețin un apartament sau o casă, potrivit datelor Eurostat (2025). În România, în perioada 2015 - 2025, piața locală a înregistrat creșteri accelerate: chiriile au urcat cu aproximativ 60%, iar prețurile locuințelor cu circa 70%, ambele valori depășind media UE.

Articol susținut de Banca Transilvania

