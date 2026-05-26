Startup Nation: Ministerul NU intenționează să mai prelungească înscrierile la finanțările de 250.000 lei pentru firme. „Va veni, în curând, a doua sesiune” – ministrul Darău

Ministerul Economiei nu intenționează să prelungească sesiunea de înscrieri la finanțările de până la 250.000 de lei dincolo de termenul actual, de 29 mai 2026, în cadrul programului Startup Nation 4, ministrul Irineu Darău invitându-i pe absolvenții de la Pilonul I care nu reușesc acum să aplice la finanțare să se înscrie la sesiunea a doua, pe care o pregătește instituția.

„Avem un număr mare de antreprenori care s-au înscris, care au urmat cursurile necesare, vom avea, cu siguranță, o a doua sesiune de înscrieri la Startup Nation, iar cei care îndeplinesc condițiile și au făcut acele cursuri vor avea posibilitatea să se înscrie în această a doua sesiune”, a spus ministrul interimar al Economiei, chestionat de StartupCafe.ro.

Întrebat când va lansa ministerul cea de-a doua sesiune de înscrieri la cursurile de antreprenoriat, urmată de sesiunea de aplicare la finanțare destinată firmelor, el a răspuns că „va veni în curând”.

„Nu vreau să promit acum, va veni în curând a doua sesiune”, a spus Irineu Darău.

Ministrul Economiei confirmă, astfel, informațiile publicate de StartupCafe, potrivit cărora absolvenții de cursuri de antreprenoriat din prima sesiune a programului Startup Nation 4, care nu apucă să aplice la finanțarea de până la 250.000 de lei pe firmă până la termenul actual de 29 mai 2026, vor putea aplica direct la finanțare în cadrul celei de-a doua sesiuni a programului, pe bugetul rămas în urma împărțirii proporționale efectuate de minister.

De la 1 octombrie 2025 până luni, 26 mai 2026, la ora transmiterii știrii, 5.859 de absolvenți de cursuri de antreprenoriat au depus, pe firmă, cereri de finanțare în prima sesiune dedicată persoanelor juridice, în cadrul programului Startup Nation, ediția a patra.

Aceasta în condițiile în care sunt peste 16.000 de persoane care au absolvit cursurile de antreprenoriat din cadrul programului, având astfel dreptul să-și lanseze societăți noi și să depună cereri de finanțare în program, pe firmă. Problema este că pe 12 mai s-au finalizat cursurile, iar termenul de depunere a cererilor de finanțare pe firmă este 29 mai, ira 20.00. Acest termen a fost anunțat de MEDAT pe data de 21 mai, cu 8 zile înainte de expirarea perioadei, iar acum unii dintre absolvenții de cursuri au cerut prelungirea termenului, pentru că nu au suficient timp să-și înregistreze firme noi la Registrul Comerțului, pentru a putea aplica la finanțarea de 250.000 de lei.

Vestea bună este, însă, că tinerii cu vârste de 18-30 de ani (Pilonul I al programului), care au absolvit cursurile de antreprenoriat din prima sesiune Startup Nation 4, au șansa să aplice direct la finanțarea de 250.000 de lei, la viitparea sesiune a doua, când se va lansa.

Absolvenții de la Pilonul II (peste 30 de ani) au nevoie să aplice până vineri, 29 mai, ora 20.00, cel târziu, pentru că sesiunea a doua este bugetară doar pentru Pilonul I (18-30 ani).

Sesiunea a doua a ediției a patra a Startup Nation se va lansa cu apelul pentru cursuri de antreprenoriat, urmat de înscrierile pentru firme.

---

Citește și:

TUTORIAL Cum adaugi StartupCafe.ro ca sursă preferată de știri în Google