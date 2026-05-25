Startup Nation pe final: Cum merg înscrierile la finanțare în prima sesiune. O șansă la sesiunea 2 pentru unii absolvenți de cursuri din sesiunea 1

Mai puțin de un sfert dintre aplicanții la prima sesiune a programului Startup Nation 4 au reușit să depună și cerere de finanțare de până la 250.000 de lei (aproape 50.000 EUR), pe firmă, până luni, 25 mai 2026, în jurul orei 20.00, cu 4 zile înainte de încheierea înscrierilor la ajutoare, mulți dintre doritori neavând practic nicio șansă la fondurile nerambursabile pentru mici afaceri. Miza programului este mare: buget total de aproape 450 milioane EUR, din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Pentru că am ajuns în ultima săptămână a primei sesiuni a ediției a patra a programului Startup Nation, hai să vedem care este situația la zi a schemei de finanțare, mai ales că am primit și unele plângeri în cadrul comunității antreprenoriale StartupCafe din partea unor antreprenori care se plâng că vor rata grantul de până la 250.000 de lei…

În această primă sesiune a programului s-au înscris 25.594 de persoane fizice la cursurile de antreprenoriat, în perioada 15 aprilie - 25 august 2025.

Dintre acești aplicanți, peste 16.000 de persoane au finalizat cursurile de formare antreprenorială, având astfel dreptul să solicite și finanțarea pe firmă, conform datelor comunicate de Ministerul Economiei. Cursurile s-au terminat până pe 12 mai 2026.

Prin urmare, aproape 10.000 de doritori fie au fost respinși din start ca neeligibili, fie au eșuat în a finaliza cursurile.

Pentru a putea aplica la finanțare, e nevoie ca o persoană să termine cursul de antreprenoriat cu diplomă de absolvire și să-și deschidă ulterior firma cu care să aplice pentru grantul de până la 250.000 de lei.

Din data de 1 octombrie 2025 s-a deschis sesiunea de înscrieri la finanțare. Până vineri, 29 mai 2026, absolvenții de cursuri pot aplica, pe firmă, pentru banii nerambursabili.

Luni, 25 mai 2026, în jurul orei 20.00, erau înregistrate în sistemul electronic 5.786 de cereri de finanțare. Asta înseamnă că aproximativ 22% dintre aplicanții din program au ajuns să treacă prin cursuri și să aplice la finanțarea de maximum 250.000 de lei pe firmă. Dacă ne raportăm la numărul celor care au reușit să termine cursurile cu diplomă, până în prezent (luni, 25 mai 2026), circa o treime (35%, mai exact) au și depus cerere de finanțare pe firmă.

În 12 mai 2026 s-au finalizat toate cursurile, din câte a anunțat Ministerul Economiei. Din 13 mai 2026 până acum, s-au înscris 528 de firme la finanțare, aproximativ 10% din totalul firmelor înscrise pentru ajutoarele de minimis în timpul scurs de la deschiderea sesiunii de granturi (1 octombrie 2025) până acum.

Ministerul Economiei a făcut, pe data de 21 mai 2026, anunțul potrivit căruia va închide pe 29 mai sesiunea de aplicare la finanțare. De la momentul anunțului până acum, aproximativ 280 de absolvenți de cursuri au cerut bani pe firmă, adică vreo 5% din totalul firmelor înscrise de la lansarea sesiunii pentru finanțare.

După anunțul ministerului privind închiderea sesiunii pe 29 mai 2026, înscrierile par să se mai fi dezmorțit. Absolvenții care au reușit să-și facă și firme au început să aplice la finanțare.

Mai este timp până pe 29 mai 2026, ora 20.00, să se mai adune cereri de finanțare din partea firmelor înființate de absolvenții cursurilor de antreprenoriat Start-Up Nation, ediția a patra, prima sesiune.

Situația firmelor înscrise în prima sesiune a Startup Nation 4, până la data de 25 mai 2026, ora 20.00, defalcată pe categorii de patroni:

Absolvenții de cursuri din sesiunea 1 pot aplica direct la finanțările din sesiunea 2, dacă au ratat înscrierile la prima sesiune de grant

Cursurile de antreprenoriat din prima sesiune a programului Startup Nation nu s-au derulat în același timp pentru toți cursanții. Pentru a putea solicita finanțare pe firmă, un aplicant trebuie să fi terminat cele 40 de ore obligatorii de curs și să obțină diploma de absolvire (în urma examenului).

Pe data de 12 mai 2026 s-au finalizat cursurile de antreprenoriat și pentru ultimii cursanți din program, în sesiunea 1. Între timp, din 1 octombrie 2025, s-a deschis faza de aplicare la finanțare. Până în momentul în care și ultimii cursanți și-au terminat cele 40 de ore de curs necesare, primii competitori (absolvenți) deja depuseseră circa 5.200 de cereri de finanțare, în perioada 1 octombrie 2025 - 12 mai 2026.

Acum, în ultimele zile de aplicare la finanțare, cei care au terminat mai recent cursurile de antreprenoriat se plâng că nu mai au timp să-și deschidă și să-și facă firme la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) pentru a aplica la finanțarea de până la 250.000 de lei, până la termenul de 29 mai 2026, ora 20.00 (anunțat de minister pe 21 mai 2026).

„ONRC merge deosebit de greu și există situații în care oamenilor nu le-au ieșit actele pentru firme”, ne-a scris o solicitantă.

„Termenul de 29 mai pentru închiderea platformei este, pur și simplu, nerealist și o bătaie de joc la adresa atât a aplicanților care așteaptă de peste 1 an, cât și a consultanților” - s-a plâns și un consultant care are clienți în rândul aplicanților Startup Nation.

Contactat de StartupCafe.ro, avocatul Cristian Bărcan, fondatorul companiei RegNet, specializată în înființare de firme, a explicat că procedura la Registrul Comerțului nu este de partea aplicanților din cadrul Startup Nation.

„Cursurile Startup Nation s-au încheiat pe 12 mai, iar antreprenorii trebuie să își înregistreze firmele până pe 29 mai, să poată aplica la finanțare. La Registrul Comerțului, o înființare durează minimum o săptămână și asta doar dacă totul merge perfect. Fie se prelungește termenul, fie se creează un flux dedicat pentru beneficiarii Startup Nation. Altfel, un program menit să încurajeze antreprenoriatul devine un obstacol”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, Cristian Bărcan, de la RegNet.

În aceste condiții, unii dintre aplicanți s-au apucat deja să facă adrese către Ministerul Economiei, pentru a cere prelungirea termenului de aplicare la finanțare, dincolo de 29 mai 2026, ca să-și poată deschide firme la Registrul Comerțului, cu care să aplice la grantul de aproape 50.000 EUR.

Surse din Ministerul Economiei, contactate de StartupCafe.ro, au precizat că MEDAT nu intenționează să mai prelungească înscrierile pentru firme, în prima sesiune.

În schimb, sursele noastre au venit și cu vești bune pentru unii dintre acești absolvenți de cursuri Startup Nation: absolvenții de cursuri de la Pilonul I (beneficiari sub 30 de ani) vor putea aplica la finanțare într-o a doua sesiune pe care Ministerul Economiei intenționează să o deschidă în cadrul programului Startup Nation, ediția a patra, cu bugetul rămas de la prima sesiune.

„Cei care au absolvit cursurile de antreprenoriat în cadrul Startup Nation în sesiunea 1 și nu au reușit să aplice la finanțare în sesiunea 1 dedicată persoanelor juridice vor putea aplica în sesiunea 2, direct la faza dedicată persoanelor juridice aferentă sesiunii 2”, au explicat sursele noastre.

De asemenea, tinerii care nu au finalizat cursurile de antreprenoriat în sesiunea 1 se vor putea înscrie la cursuri în sesiunea 2 a programului Startup Nation, dacă îndeplinesc în continuare condițiile de eligibilitate (cele legate de vârstă).

În acest sens, Ministerul Economiei a și modificat procedura Startup Nation, prin Ordinul 280/2026.

Ordinul din martie prevede că nu sunt eligibile la cursurile Startup Nation persoanele fizice care au absolvit cursuri de inițiere, specializare, perfecționare sau competențe-cheie pentru dobândirea competențelor antreprenoriale în cadrul unor programe (...) finanțate din fonduri externe nerambursabile, până la data înscrierii în program. În vechea procedură se spunea că nu sunt eligibile persoanele fizice care au participat la cel puțin o formă de pregătire antreprenorială subvenționată din fonduri europene. Astfel, s-a clarificat faptul că pot intra în program oamenii care au intrat în trecut la cursuri, dar nu le-au absolvit.

De menționat că aici vorbim despre aplicanții Startup Nation de pe Pilonul I - tineri cu vârste de cel puțin 18 ani, dar sub 30 de ani.

Absolvenții de cursuri de la Pilonul II (persoane de la 30 de ani în sus) trebuie să facă tot posibilul să depună cererea de finanțare pe firmă în prima sesiune, adică până la termenul de vineri, 29 mai 2026, ora 20.00. Altfel, ei nu mai au nicio șansă să depună cererea de finanțare pe firmă în sesiunea 2.

Și asta pentru că, pentru Pilonul II, întregul buget aferent acestuia a fost alocat doar în sesiunea 1. De ce? Pentru că la Pilonul II toate locurile la cursurile de antreprenoriat s-au epuizat încă din prima zi a apelului de înscrieri la cursuri, pe 15 aprilie 2025. Teoretic, acești cursanți au intrat primii la cursuri și au avut timp să finalizeze cursul și să-și deschidă firma pentru a putea aplica la finanțare începând cu 1 octombrie 2025.

De menționat că bugetul sesiunii a doua Startup Nation este mai mic decât la prima sesiune, pentru că este vorba despre banii rămași proporțional cu locurile neocupate la cursuri.

Numărul de întreprinderi finanțabile în prima sesiune a Startup Nation 4, stabilit în raport cu numărul absolvenților de curs, se prezintă astfel:

Pentru categoria de vârstă 18 – 30 de ani, persoane cu domiciliul în București – Ilfov, au absolvit cursurile 1.583 de aplicanți, finanțarea oferită fiind pentru 382 de firme;

La categoria 18-30 de ani, persoane din minoritatea romă din București - Ilfov, au absolvit cursurile 35 de aplicanți, numărul de firme finanțate în această etapă fiind 42;

La categoria 18 - 30 de ani, persoane din regiuni mai puțin dezvoltate, au finalizat cursurile 10.506 absolvenți, numărul firmelor finanțate fiind de 2.561;

Categoria 18-30 de ani, persoane din minoritatea romă din regiuni mai puțin dezvoltate, a avut 167 de absolvenți ai cursurilor antreprenoriale, numărul de firme finanțate în cadrul acestei sesiuni fiind de 285;

La categoria peste 30 de ani, regiuni mai puțin dezvoltate (adică aproape toată România în afară de București și județul Ilfov), 4.269 de persoane au finalizat cursurile, finanțabile în această etapă fiind 2.575 de firme.

Reamintim că, la Pilonul I (18-30 de ani), statul și-a propus să instruiască 25.000 de oameni și să finanțeze 5.200 de firme nou-înființate de aceștia. La Pilonul II (peste 30 de ani), Ministerul Economiei și-a propus să instruiască 4.600 de persoane fizice și să finanțeze estimativ 2.500 de întreprinderi înființate de acestea.

Prin urmare, la Pilonul I mai rămân mii de locuri libere la cursurile de antreprenoriat, dar și la finanțările de câte 250.000 de lei pe firmă, pentru cei care se vor înscrie în sesiunea a doua, plănuită în 2026 de Ministerul Economiei.

La un calcul simplu, în sesiunea a doua ar urma să fie disponibile peste 12.000 de locuri la cursuri și granturi pentru aproape 2.000 de firme, la Pilonul I (18-30 de ani) al programului Startup Nation.

Alte cazuri interesante de aplicanți Startup Nation 4

Programul Startup Nation 4 este mai complex decât primele 3 ediții și asta pentru că implică obligatoriu componenta de cursuri de antreprenoriat, fără de care nu se poate accede la faza de finanțare a planului de afaceri.

Fiind în joc fonduri europene prin Programul Social European Plus, parte a Politicii de Coeziune a UE, la Startup Nation 4 avem doi actori instituționali principali: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), care asigură finanțarea de la UE, și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), care administrează schema de grant și toată relația cu antreprenorii.

În plus, în program s-au implicat și peste 150 de furnizori de cursuri de antreprenoriat (privați, în principal), care au aplicat pentru a primi bani și a derula aceste lecții cu viitorii antreprenori.

Numărul mare de aplicanți - persoane fizice, peste 25.000 la prima sesiune, contribuie și el la complexitatea programului Startup Nation 4.

În aceste condiții, ies la iveală cazuri „extreme” de aplicanți.

De exemplu, StartupCafe a primit plângeri cum că un aplicant eligibil la Pilonul I (18-30 de ani) a fost admis la cursurile de antreprenoriat, iar apoi a tot așteptat să înceapă cursul și s-a trezit că, de fapt, cursurile s-au finalizat pe data de 12 mai 2026, iar pe 29 mai se închide și aplicația pentru firme. Acum, omul nu va putea să aplice nici la sesiunea a doua, când va fi deschisă, pentru că, între timp, a împlinit 30 de ani.

La cealaltă extremă sunt beneficiarii care s-au grăbit să termine cursurile și să aplice și la finanțare. De exemplu, un beneficiar s-a plâns în cadrul comunității StartupCafe că a absolvit cursul, și-a deschis firma rapid și a aplicat la finanțarea de 250.000 de lei încă din luna octombrie, în speranța că Ministerul Economiei va trece imediat la evaluare și la finanțare. În noiembrie 2025, MEDAT a prelungit însă înscrierile pentru firme, pentru că nu se finalizaseră cursurile la acel moment. Așa se face că omul, care a fost operativ și s-a grăbit cu înființarea firmei, s-a trezit că trebuie să plătească lună de lună contabilul și alte costuri de administrare a firmei, în așteptarea închiderii sesiunii și, eventual, a demarării evaluării și implementării business-urilor. Ca atare, dacă acum avem aplicanți care solicită prelungirea primei sesiuni pentru persoanele juridice, în același timp sunt și antreprenori nemulțumiți că s-a prelungit deja prea mult sesiunea și nu au început evaluările.

De fapt, acesta este și un motiv pentru care unii dintre cei care au finalizat cursurile nu s-au grăbit să-și deschidă firmele, în cndițiile în care până pe 21 mai 2026 Ministerul Economiei nu a anunțat când are de gând să închidă prima sesiune de aplicare destinată persoanelor juridice. Oamenii, chiar dacă terminaseră cursurile cu bine, au estimat că nu avea rost să plătească un contabil la firmă luni întregi, fără o perspectivă pentru începerea evaluării firmelor și implementării afacerilor. Iar acum au fost luați prin suprindere cu termenul de 29 mai 2026 pentru depunerea cererilor de finanțare pe firmă.